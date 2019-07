Hvor skadelig mener du polariserende retorikk er?

– Hvis man blinker ut en minoritet som en ytre fiende for å styrke seg selv, om det er homofile eller muslimer, er det farlig. Det vet vi av historien vår at det kan ødelegge folks liv.

Hva tenker du om den tonen vi har i norsk politikk i dag, er den polariserende?

– Hvem sin tone da? Du har alt fra Jonas Gahr Støre (Ap) til Siv Jensen (Frp), til han der. Hva heter han KrF-eren?

Ropstad?

– Ropstad ja. Men ja, samfunnet har blitt mer polarisert fordi forskjellene har økt. Tryggheten forsvinner. Den polariseringen som skjer der ute har svært få på Stortinget fått med seg. De har snakket som om vi bor i et sosialdemokratisk, Gerhardsensk lykkeland. Der gjorde vi kanskje for 60 år siden. Der er vi ikke nå. Folk kjenner på reelle frustrasjoner på grunn av reelle problemer. Vi bringer den frustrasjonen inn på Stortinget. Det er deres kamp vi kjemper.

Les også: Maner til kamp mot innleie

I et intervju med TV 2 har du selv skrytt av at du bidrar til et økt konfliktnivå og polariseringen i politikken. Hvorfor er det noe å skryte av?

– Fordi vi gjør slutt på den enigheten som er på Stortinget i dag. Det finnes en enighet der inne om å skufle milliarder av kroner over på velferdsprofitørene. Det er stort sett enighet om å gi de rikeste milliarder i skattelettelser. Vi gjør slutt på den harmonien som har rådet, og polariserer fordi det skal være reell politisk kamp om disse veivalgene. Det er jeg stolt over at vi har brakt inn på Stortinget.

Les også: Støre mener Vedum er en populist

Men kan det bidra til å skape politikerforakt?

– Ute blant folk er tilbakemeldingen at Rødt er tydelige. De setter pris på et venstresideparti som står opp for noen verdier og ikke bøyer av for de borgerlige, men tar kampen med Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Erna Solberg. Det tror jeg mange har savna. De har savna noen som har litt ryggrad, og sier ifra på vegne av dem som ikke føler seg representert av den borgerlige regjeringen, og heller ikke av Arbeiderpartiet. De tror jeg er glad for at vi er tydelig i tonen, men vi skal ikke være usaklige.

Les også: Oslo kommune politianmelder Rødt-leder

Rødt er åpenbart opptatt av arbeideren. Men hvilken arbeidsplass skal arbeideren gå til om dere får gjennomført politikken deres hvor vi skroter EØS-avtalen, skroter store veiprosjekter, fyrer opp skattene, øker avgiftene på oppdrettsnæringen og struper oljenæringen?

– EØS-avtalen skaper ikke norske industriarbeidsplasser.

75 prosent av all eksport går til EU-land.

– Jo, men vi eksporterte til EU også før EØS-avtalen, og andelen til EU var større før EØS, enn etter. Vi har hatt tollfrihet siden 1972. EØS-avtalen sikrer ikke norsk industri, men sikrer import av høyrepolitikk fra Brussel.

Les også: Listhaug er «dritt lei» av å bli konfrontert med gamle utsagn

Avtalen skaper rammevilkår for industrien som gjør det forutsigbart å drive.

– Det var også veldig forutsigbart før EØS. Og når det gjelder veibygging, så er det helt åpenbart at Rødt ikke vil si ja til å bygge firefelts motorveier landet rundt. Det handler om klimahensyn, og at vi ikke ønsker mer tungtransport over på gummihjul, men heller over på tog. Det å bygge ut jernbanekapasiteten vil skape masse arbeidsplasser. Så kan både havvind og termoenergi være nye industrieventyr.

Les også: Vedum i fyr og flamme

Men vil dette erstatte hundretusenvis av arbeidsplasser innen olje- og gass?

– Vi må drive med flere næringer, men det er helt åpenbart at vi må pumpe opp mindre olje og gass, hvis vi skal nå Paris-målene og ha nullutslipp i 2050. Derfor vil vi også si nei til nye letelisenser og stoppe subsidieringen av oljenæringen. Det viktigste for dem som jobber i verftsindustrien i dag er at de får oppdrag. Det er her vi mener staten må inn med sin økonomiske muskler, og investere i ny industri.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Du er en favoritt for oss i pressen på grunn av dine spissformuleringer, men ser du også at det kan ha en konsekvens når du kaller statsministeren teflon-Erna? Eller anklager partiene bak asylforliket for å ha en «kvalmende dobbeltmoral»? NVE fikk høre at de kom med en idiotanalyse om utenlandskabler.

– Nei, det å kalle en spade for en spade er bare bra. Det er altfor mange som pakker inn politikken sin i bomull, eller ikke har politikk.

Les også: Bollestad om AAP-endringene: – Noe må vi ofre