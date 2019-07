Det første hun tenker på er boligmarkedet.

Et marked som ikke er for alle.

Hun mener det er et marked for dem som har god økonomi, eller som er født med sølvskje i munnen.

– Er du så heldig å arve en leilighet av en gammel tante på vestkanten, er du sikret resten av livet, sier ordfører Marianne Borgen.

Boligpolitikk

SV går til valg på at det må tenkes nytt rundt boligpolitikken.

– I dag er boligpolitikken borte fra den politiske debatten, og overlatt til markedet. Vi må ta tilbake boligpolitikken, sier hun.

Og fortsetter:

– I Oslo er forskjellene tydeligere enn noe annet sted i Norge. Mange med fast jobb har ikke råd til å kjøpe leilighet i byen. Markedet er en forskjellsmaskin, og forskjellene blir stadig større, sier hun.

Halvferdig

Dagsavisen møter ordføreren for en sommerprat om ordføreråret så langt. Tidligere på dagen fikk hun utført et mindre kirurgisk inngrep i et vondt bein, men var raskt på beina for å treffe oss noen timer seinere.

Med jordbær, kommunale stettglass av Ikea-typen og Mozell, satte vi oss ned på byrådes signalplass, Fridtjof Nansens plass, rett utenfor Rådhuset.

– Jeg synes det er stas å sitte her. Allerede for 20 år siden foreslo jeg å stenge plassen for biler. Før jeg skulle møte deg nå, så gravde jeg litt i gamle avisartikler om saken. Daværende byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mente det ville bli dødt i byen. Dagens justisminister Jøran Kallmyr (Frp), som da var bystyrerepresentant, mente forslaget var tøvete og dustete, humrer ordføreren.

– Men selv om dere har satt ut noen benker og blomsterkasser, så er det ikke helt bilfritt her, og området virker litt halvferdig. Som om at benker og blomsterkasser vilkårlig er plassert ut?

– Jeg er enig i at det ikke er helt ferdig, heller halvferdig, men det er en god start, sier Borgen og kikker rundt.

Plassen er full av folk. De fleste riktignok kinesiske turister, som er på vei over plassen for en omvisning i Rådhuset.

Og fortsatt er det en og annen lastebil og varebil som snirkler seg inn blant bord og stoler for å levere varer.

– Det jeg savner her er flere muligheter for barn, sier ordføreren, og viser et av mange brev hun har fått av barn, som er lagt i en egen postkasse utenfor ordførerens kontor.

«Kjære ordfører. Kan du være så snill å lage en lekeplass utenfor Rådhuset. Det hadde mange barn satt pris på. Hilsen Jenny (6)».

– Barn kommer med mange gode forslag, og jeg lytter til barnas ønsker. Så Jenny kan se fram til lekeområder her. Det kommer til å bli veldig fint her når alt er ferdig, sier hun.

Travelt år

Oppgavene har stått i kø for en travel ordfører siden vi gjorde samme type intervju for ett år siden.

Ikke minst har de politiske utfordringene vært mange.

– I fjor snakket vi blant annet om AKS, barnefattigdom, ungdomskriminalitet og boliger. Er dette temaer som fortsatt er på dagsordenen?

– Fra neste skoleår er det gratis AKS for alle 1.-klassinger. Så vi er kommet et stykke på vei. Dette er litt morsomt på mange måter. SV startet debatten om gratis AKS. Da mente mange partier at dette var noe som burde være foreldrebetalt. Nå følger de fleste partier etter oss, sier Borgen.

– Byrådet begynte i fjor å gi utsatte bydeler penger for å få unge ut i sommerjobb. Dette er en ordning vi utvider i år. Tilbakemeldingene fra politiet er at det er mindre kriminalitet og vold i de bydelene hvor vi har dette tiltaket. Ungdom setter pris på å kunne tjene egne penger, sier ordføreren.

– En annen ting som bekymrer meg er at klasseskillene innen idretten er veldig store.

– Hva er du ikke fornøyd med?

– Bare i Oslo lever 20.000 barn under EUs fattigdomsgrense. I noen delbydeler opp mot 40 til 60 prosent. Dette er et alvorlig problem, sier hun.

– Dette har vært en kjent problemstilling i mange år. Hvorfor blir dere ikke kvitt barnefattigdommen?

– Ansvaret ligger hos regjeringen. Vi har en regjering som er opptatt av skatteletter til de rikeste, og som stadig kutter i stønader til de fattigste. Dette er et nasjonalt problem, og det er begrenset hva kommunene kan gjøre. Med områdeløft, gratis AKS, bedre bomiljøer og lignede, gjør vi hverdagen lettere for lavinntektsfamilier, men det løser ikke det grunnleggende. Der må regjeringen på banen, sier Borgen.

Miljøhovedstad

Oslo er Europeisk miljøhovedstad 2019, og kommunen satte av 118 millioner kroner til feiringen. 25 av disse millionene ble tatt vekk da bystyret vedtok revidert budsjett tidligere i sommer.

– For Oslo er det en anerkjennelse å ha denne tittelen. Det er et EM i bærekraft. Det er en inspirasjon til å gjøre byen enda mer klima- og miljøvennlig. Jeg blir ofte stoppet av innbyggere som forteller meg at de merker at luften er renere, det er færre biler, tryggere å sykle, og at det går raskere å reise kollektivt, sier Borgen.

– Vi sitter nå i sola på Fridjof Nansens plass, som dere nærmest har gjort bilfri. På meningsmålingene turer bompengepartiet FNB fram og ligger an til flere plasser i bystyret om dette holder seg over valget. Hva synes ordføreren om dette?

– Så langt jeg har forstått har de tre overordnede mål: fjerne bommer, ta bort beboerparkering, og få tilbake parkering i gatene. Dette er tiltak vi har gjort de siste årene, noe som er bra for byen og folkehelsa. Det skjærer mot alt jeg og SV står for som for miljøparti. Hva de mener i andre typer spørsmål har jeg ikke peiling på, sier Borgen.

Som ordfører må Borgen forholde seg til demokratiet. Og dem som velges inn i bystyret.

– Alle partier som er valgt inn må jeg som ordfører forholde meg til. Hvilke konsekvenser det får er altfor tidlig å si. De sier at de er blokkuavhengige, men som parti står de nærmere Høyre og Frp enn venstresiden, sier Marianne Borgen.

Som håper at politiske meningsmålinger ikke stemmer overens med valgresultatet.

