Vil koronamarkere flere parker i Oslo

– Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå. Det vi trenger er festvett, sa Raymond Johansen på en pressekonferanse tirsdag, der han la fram tiltak for å bremse koronasmitten.

Som del av tiltakene i Oslo, skal Bymiljøetatens bypatrulje ut i parkene og anmode folk om å overholde smittevernreglene, kunne byrådslederen fortelle under tirsdagens pressekonferanse. Vaktene har ikke politimyndighet, understreket Johansen. Hvilket betyr at det er politiet som eventuelt må stoppe festligheter i parkene.

Som på Sørenga

Som del av tiltakene for å minne festklare folk i parkene om smittevern, vil Bymiljøetaten nå merke opp i parker langs Akerselva, på Huk og trolig i Frognerparken for å oppfordre folk til å holde avstand.

– Vi setter opp plakater der det er plasser for det. Som på Sørenga, skjer det i samråd med fagmiljøene på smittevern i Oslo. Vi har hittil vært i kontakt med to av entreprenører om dette, og det er i første omgang en plan om å gjøre noen tiltak på parkområder langs Akerselva. Noe lignende kan også bli aktuelt i Frognerparken. Det vurderes i samråd med fagmiljøene på smittevern hvordan dette ev. skal gjennomføres, opplyser etaten til Dagsavisen.

I forrige uke ble Sørenga merket opp med gaffatape, og en noe liknende oppmerking vil bli synlig i Oslos mest besøkte parker, samt at det også skal settes opp skilter i parkene.

— Smittetallene i Oslo går oppover. Bymiljøetaten merker derfor opp Sørenga med tape for å minne folk på å holde avstand i finværet i helga. Dette gjøres i samråd med bydelsoverlegen. Det vil bli merket opp sekskanter for grupper fra 2 til 6 personer og det vil være 2 meter mellom hver sekskant, sa Helene G. Berger, avdelingsdirektør for Park og byrom i Bymiljøetaten i en pressemelding fredag.

Studiestart

Oppmerkingen i parkene blir noe annerledes, forteller etaten, men det blir en form for markering av hvilken avstand folk bør ha til hverandre.

Tiltaket kommer som en konsekvens av at det de siste dagene har vært større ansamlinger med folk i parkene, blant annet knyttet til arrangement i forbindelse med studiestart og fadderuka.

Egne byvakter settes inn for å sikre at drikkeforbud og smittevernregler overholdes i parker.

– Bybetjentene har en rolle i å være tilstede der hvor mange samler seg i byen, og vi har løpende dialog med kommunens ledelse om hvordan det skal skje. For eksempel setter vi inn vi ekstra vektere fredag kveld og natt, samt lørdag kveld og natt gjennom hele sommeren. Bybetjentenes arbeid omfatter i tillegg til tilstedeværelse, å sørge for at det er lett å komme seg frem (for eksempel for utrykningskjøretøy) og at byen vår er ryddig og ren. Når det gjelder smittevernreglene, så kan bybetjentene bare anmode om å overholde dem, skriver etaten i en epost.

– Vi vil ellers oppfordre folk til å utforske andre badesteder i byen og marka, i gang- eller sykkelavstand fra der de bor, slik at vi unngår store samlinger på et sted. Vi minner om at det er arrangører som er ansvarlig for å påse at folk holder avstand ved arrangementer i parkene, og folk oppfordres til selv å overholde de rådene som til enhver tid gjelder vedrørende smittevern, skriver etaten videre.

