Om det er en ting det er nok av i Oslo så er det kaffebarer. Og der det kokes kaffe blir det grut. For gründer Siri Mittet, som står bak bedriften Gruten, er kaffeavfallet blitt til «Oslos svarte gull». Med nettopp kaffegrut som råstoff produserer de alt fra pleiende såpe og kroppsskrubb, til særdeles velsmakende østerssopp som de selger til byens gourmetrestauranter.

Gründerbedriften Gruten på Vollebekk fabrikker dyrker østerssopp på kaffegrut.

Muligheter

– Vi vil vise at det er mulig å skape spennende produkter som samtidig er miljøvennlige, bra for naturen og for oss mennesker, sier tidligere norgesmester i tennis, nå grut-gründer Siri Mittet og gir Dagsavisen en omvisning i brakkene som fungerer som drivhus for soppen.

Siri Mittet fra Gruten dyrker østerssopp på kaffegrut. Her med Hermstad fra MDG.

Drivhus

Her er plastspann med sopp og grut stablet fra gulv til tak, luftfuktighet, temperatur og belysning samt hygiene helt avgjørende for avlingen. Ett par menn i beskyttelsesdrakter står bøyd over kasser med sopp, det hele gir flashbacks til scener fra TV-serien «Breaking Bad». Men her er det altså gourmetsopp, ikke crystal meth, som dyrkes.

– Østerssopp elsker grut. Den vokser i poser fylt med det næringsrike avfallet som inneholder mye nitrogen, fett og sporstoffer. Den kornete konsistensen skaper også god jordstruktur, forklarer Mittet.

Støtte

Gruten holder til på Vollebekk Fabrikker i Oslo. Der har en rekke gründere med grønn forretningsfilosofi slått seg sammen for å utvikle ideer og samarbeide om en mer sirkulærøkonomisk forretningsmodell. Initiativet er en del av et byutviklingsprosjekt av Vollebekk, hvor store deler av området skal transformeres til en grønnere bydel, og et samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillige nettverk.

Men, det er umulig å overleve på idealisme alene. Nå lanserer byråd Arild Hermstad (MDG) en støtteordning for bedrifter som vil utforske løsninger for deling, ombruk og reparasjon. Målet er at det skal bli lettere for deg som ønsker å kjøpe færre ting og leve mer miljøvennlig.

Hagecrew på Vollebekk kommer hjem til deg for å hjelpe deg å starte eget urbant jordbruk.

Nødvendig

Målt i pengebruk er forbruket i Oslo høyest i landet ifølge SSB. Vi kjøper for mye nytt, og kaster framfor å reparere når noe går i stykker. Mye av avfallet er materialer og ressurser som kunne vært gjenbrukt, reparert eller på andre måter blitt ført tilbake i kretsløpet.

– Vi ligger også helt på toppen i verden. Vi forbruker mye mer ressurser enn det jorden tåler. Når vi skal kutte Oslos utslipp og vårt miljøavtrykk må vi også legge bedre til rette for at folk kjøper færre ting. Med støtteordningen vil vi sørge for mer deling, ombruk og reparasjon i byen vår, sier byråd Arild Hermstad (MDG).

Organisasjoner og selskaper som har ideer til løsninger som legger til rette for gjenbruk, reparasjon, bytting, deling, utlån og reduksjon av matsvinn kan søke og fristen er utgangen av mai.

Samarbeid

På Vollebekk finner vi tillegg til Gruten, firmaer som Hagecrew, som hjelper deg som ønsker å starte dyrking, Tooler, som leier ut verktøy og utstyr som du ikke behøver så ofte, via plattformen tooler.no, SkandiModern som finner, restaurerer og formidler kvalitetsmøbler og Mora di – et mobilt verksted som oppsøker større bedrifter og tar service på syklene til de ansatte mens de er på jobb. Bedriften sysselsette mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.

– Det er utrolig mange spennende aktører i Oslo som lager løsninger slik at vi kan leie framfor og eie, og for at du kan få reparert tingene dine enkelt og greit. Jeg vil at Oslo skal bli den beste byen for grønne entreprenører som lager løsninger som verden trenger, sier Hermstad til Dagsavisen.

Upcycling er en del av gründervirksomheten på Vollebekk.