Vil ha personlig økonomi på timeplanen

FrP støtter Oslos Ungdomsråd og inviterte til Stortinget for å snakke om personlig økonomi i skolen.

– Ungdommens eget forslag om å få mer kunnskap om personlig økonomi er veldig positivt og noe vi vil lytte til, sier Solås i Lars Petter Solås i FrPs bystyregruppe.

Solås inviterte med seg representanter for Sentralt Ungdomsråd Oslo til Stortinget for å presentere forslaget for Roy Steffensen (FrP), leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité. Forslaget falt nemlig i veldig god jord da Solås nevnte det for partifellen sin. Lederen av utdanningskomiteen er i gang med arbeidet med fagfornyelsen og satte stor pris på å få muligheten til å høre gode innspill rett fra Osloelevene.

– Mer kunnskap om personlig økonomi er viktig for å hindre rekruttering til luksusfellen, og jeg er opptatt av at dette temaet må ta større plass i skolen enn i dag, sier Roy Steffensen.

FrPs bystyregruppe vil derfor fremme følgende til bystyrets behandling neste uke: «Bystyret ber byrådet sikre at videregåendeelever i Oslo får styrket undervisning i personlig økonomi i eksisterende fellesfag og tilby egne kurs for lærere som underviser om personlig økonomi.»

– Ungdom vil ha mer behov for kunnskap om personlig økonomi enn for eksempel diktanalyse, så om utfordringen er at man skal måtte prioritere hva man bør lære mer eller mindre av er valget enkelt for min del, sier Roy Steffensen.

Personlig økonomi er veldig viktig for å takle de utfordringene man møter når man vokser opp og skal bli en selvstendig del av samfunnet, sier Solås.

– Solås peker på at Osloskolen har gått foran som et godt eksempel tidligere og ser ingen grunn til at Oslo sitte passive i saken om styrket undervisningen i personlig økonomi.