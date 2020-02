– Å få en så kul samfunnsaktør til Grønland vil være med på å løfte hele området. Det vil bety nye arbeidsplasser, mer liv, flere folk og et lavterskel kulturtilbud. Og det gir oss muligheten til mer kul og grønn byutvikling i området, sier leder av bydelsutvalget (BU) i bydel Gamle Oslo Teodor Bruu.

NRK skal selge seg ut av Marienlyst, og er på jakt etter ny tomt. Det er varslet at de vil ta en avgjørelse i løpet av våren. Samtidig er justisdepartementet i en prosess der de vurderer å flytte Oslo fengsel fra de gamle lokalene på Botsen på Grønland.

LES OGSÅ: Venstre-topp skuffet over klimapolitikken til Oslo-byrådet

Nå har et samlet BU i Gamle Oslo, fra Rødt til Frp, gått sammen om å invitere NRK til å ta over det gamle fengselet.

Grønn byutvikling

Botsen har tidligere stått høyt på ønskelista til NRK. Før jul sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til nettstedet Kampanje at fengselstomta er et åpenbart spennende alternativ, men at det ikke er aktuelt for NRK å bygge noe der så lenge det fortsatt drives fengsel.

Bruu forteller at bydelen har vært i flere møter med NRK.

– Vårt inntrykk er at NRK har veldig lyst til å flytte til Grønland. Det er et spennende, sentralt område, og det gir NRK en mulighet til å være en kul byutviklingsaktør. Når vi har kommet med krav har NRK vært veldig imøtekommende. Det har ikke vært noen formel kontakt, men vi har hatt noen møter der NRK har testet vannet, sier han.

LES OGSÅ: Gamle Oslo vil fase ut all privatbilisme

Han håper at med NRK til Grønland vil Botsparken og Klosterenga, som i dag havner i skyggen av fengselsmurene, bli åpnet opp og gjort mer tilgjengelig for folk.

– Vi får revet muren som nå står som en barriere mellom Gamlebyen og Tøyen, og det vil gi fri ferdsel gjennom fine, grønne områder, sier Bruu.

Mister Munch

– De siste ukene har avisene vært fulle av saker som beskriver sosiale og økonomiske utfordringer på Grønland, som ligger øst i Oslo sentrum. Så er det da NRK bydelen trenger?

– Vi jobber mye med annen utvikling av området også. Men vi føler oss sikre på dette. Alternativet blir jo fort at private utbyggere overtar. Kommunen har ikke nødvendigvis råd til å bygge noe der selv. NRK er også en ansvarlig aktør som i dialogen med oss har vært veldig opptatt av å ha det sosiale aspektet med seg, for eksempel gjennom å tilby arbeidstrening til folk utenfor arbeidslivet. Det vil også gi et kulturtilbud som ville gitt et løft til enhver bydel, sier Bruu, og legger til:

– Nå som vi mister Munchmuseet fra Tøyen er det viktig at vi får noe annet som kan gi folk i Gamle Oslo noe å være stolt av.

Les også: Byrådet angriper OBOS: – Jeg blir provosert og skuffet

Trafikk og parkering

I sitt krav til tomt skriver NRK blant annet at det er et krav til god tilgang gjennom kollektivtransport. Samtidig vil NRK til Grønland nødvendigvis bety at det må kjøre biler til og fra tomta. Dette skjer samtidig som bydelen har vedtatt at de vil få bukt med all privatbilisme i løpet av de neste årene. Men det tror Bruu vil gå bra.

– I dialogen med NRK har de sagt at de ikke ønsker parkering til alle ansatte, og de vil begrense parkeringsplassene til et minimum. Og hvis NRK kommer til oss vil de store trailerne og reportasjebilene stå et annet sted litt utenfor sentrum. NRK skjønner selv at hvis de skal holde til så sentralt egner det seg ikke til store trailere, sier han.

Les også: Da Elisabeth (31) kom ut av HC-toalettet, fikk hun kjeft: «Du har ikke lov til å ta den doen!»

Før jul sendte NRK ut en pressemelding der de viste fram 28 ulike tilbydere som vil ha NRK til sin tomt. Botsen stod ikke på den lista, men andre tomter i Gamlebyen var aktuelle. Oslo kommune har allerede foreslått Økern som ny tomt, men eiendomsutviklere over hele byen vil ha NRK til sin tomt.

– Vi har ikke endelig beslutningsmyndighet. I disse dager skal NRK ta stilling til hvor de vil flytte, og Statsbygg må ta stilling til hvor de vil ha et nytt fengsel. Det er flere ting som må skje samtidig. Så vi tror at tverrpolitisk støtte til dette i bydelen kan være avgjørende, sier Bruu.