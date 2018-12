– Jeg er glad for at det finnes politikere i Oslo som ser de åpenbare fordelene av å la private ta hånd om avfallshåndteringen.

Det sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, til Dagsavisen.

Søppelkaoset

Forbundet omfatter blant annet rundt 50 private selskaper som lever av renovasjon og avfallshåndtering.

Høsten 2016 opplevde Oslo et søppelkaos uten like etter at selskapet Veireno vant anbudet om å hente søpla i hele Oslo. Selskapet greide ikke å hente gjøre jobben i tide, og etter 30.000 publikumsklager ble resultatet at kommunen sa opp kontrakten og begynte å hente søpla selv.

Men på onsdag gikk Oslo Høyre ut i Dagsavisen og sa at de igjen ønsker å la private ta seg av søppelhentinga. De ser for seg å spare nesten 50 millioner på søppelhentinga allerede i 2019.

Det siste døgnet har kommentarfeltene kokt som følge av forslaget, men Høyre høster ros hos maskinentreprenørene.

Innovasjon og pris

– I Oslo ble denne tjenesten konkurranseutsatt på starten av 1990-tallet. Kommunen mottok over mange år en tjeneste de var fornøyd med, til en pris som både innbyggerne og de private selskapene kunne leve med. I Oslo gikk det først galt da kommunen kun begynte å fokusere på laveste pris fremfor ytelse. Med gode offentlige innkjøp får du også gode tjenester, sier Brodtkorb.

Den tidligere Høyre-politikeren peker særlig på at private kan levere bedre på innovasjon og pris enn kommunen. Hun peker også på framtidige omstillingsbehov.

– Det er ingen grunn til at norske kommuner skal gjøre denne jobben selv når private kan levere gode tjenester og samtidig gjøre regningen for innbyggerne mindre. Kravene som stilles til leverandørene må ikke bare handle om pris, men hva slags kvalitet som skal leveres, sier Brodtkorb.

