– De stemmene burde vi fått fra MDG, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Han er overrasket over at miljøpartiet ikke går for denne løsningen.

– Dette er en ren bløff fra deres side når lederen av Oslo MDG først foreslår dette, og de stemmer mot i bystyret, sier Solberg.

– Men det er ikke for sent for dem å snu, legger han til.

Saken skal opp når Oslobudsjettet for 2019 skal opp i bystyret i dag.

Men rett i forkant av bystyremøtet får Dagsavisen bekreftet at MDG vil stemme i mot forslaget. I stedet har de inngått en ny avtale med de andre byrådspartiene, (Ap og SV), samt Rødt, som sikrer flertall for et annet forslag:

«Bystyret ber byrådet gjøre en gjennomgang av pris- og sonesystemet for kollektivtransporten sett i lys av opprettelsen av Viken fylkeskommune, og komme tilbake til bystyret med forslag til endringer som styrker kollektivtransportens attraktivitet over privatbilen», heter det i forslaget.

–Enig om større gjennomgang

– Lave billettpriser for barnefamilier er både miljøvennlig og god sosialpolitikk. Derfor er jeg glad for at det neste år blir gratis for barn under seks år, og at aldersgrensen for barnebillett økes til 18 år. Vi mener at prisene bør redusere for enda flere, og derfor har vi blitt enig med Arbeiderpartiet, SV og Rødt om at det skal gjøres en større gjennomgang av prissystemet for kollektivtransporten, hvor vi ber om at byrådet kommer med et forslag til endringer som skal gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, sier leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

Han mener at de borgerlige hele tiden har gått i mot lavere bilettpriser.

– Vi har hele veien kjempet for å holde kollektivprisene nede, mens de borgerlige partiene, både lokalt og nasjonalt, gang på gang har gått i bresjen for økte billettpriser. Om de mener alvor med at de vil ha lavere kollektivpriser, så håper jeg at de støtter vårt forslag om å gå gjennom hele prissystemet, sier han.

Endring

I dag er reglene slik at du som voksen kan ha med deg inntil fire barn under 16 år, og reise gratis på buss, tog, T-bane og trikk, men kun i helger og helligdager. De andre dagene i uka må barna betale barnebillett.

Fra nyttår endres aldersgrensene for barnebillett, da vil barn mellom seks og 18 år kjøre gratis i helgene, sammen med voksne.

Mer til kollektiv

I sitt alternative budsjett, som blir med forslaget. foreslår Høyre påplussinger på hele 149 millioner kroner.

Fire barn gratis hele uka: 46 millioner kroner.

Minibusser til fritidsaktiviteter: Fem millioner kroner.

Gratis kollektivtransport innenfor Ring 1: Fem millioner kroner.

Økt satsing på kollektivtransport, frekvens og innovasjon, samt aldersvennlige busser: 100 millioner kroner.

Samferdselsplan Groruddalen: Tre millioner kroner.