Den legendariske grammofonsjarmøren Jens Book-Jenssen hadde stor suksess med plater som «En liten gylden ring», «Jeg blir så glad når solen skinner», «Det er lov å være blid», «Det blir atter sol og sommer» og «Vi seiler mot lykken». Men, det er med «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» at både han og den vakreste gata i Oslo ble ikoniske.

– Book-Jenssen var en stor gledesspreder og gjorde med denne slageren Bygdøy Allé til Norges nest mest kjente gate. Singelen er en av tidenes mest solgte i Norge, og det synes vi i Skarpsno, Gimle og Frogner vel at han fortjener en statue for, sier Håkon Wium Lie fra velforeningen.

Litt Hollywood-glamour a la Bing Crosby: Jens Book-Jenssen med familie feirer jul. Foto: NTB

Stor stjerne

Jens Book Jenssen var i sin tid Norges største popstjerne – eller slagerkonge som det het på den tiden – som reiste land og strand rundt og underholdt. Med sin kjekke smil og fløyelsmyke, malmfulle røst ble han gjerne sammenliknet med både Bing Crosby og Ernst Rolf. Og ryktene vil ha det til at kvinnehjertene slo litt ekstra når Book’n kom til byen for å holde konsert.

Les også: Ikke rasér Bygdøy allé

Skarpsno, Gimle og Frogner velforening som har engasjert seg sterkt i kampen for å bevare kastanjetrærne i Bygdøy Allé, ser for seg en statue av den gamle grammfonsjarmøren plassert på Thomas Heftyes plass.

– Skarpsno, Gimle og Frogner Vel mener at Jens Book-Jenssen fortjener en statue i sin elskede kastanje-allé, og vi foreslår en skulptur av ham midt i gatens lengdestrekning – nemlig på Thomas Heftyes plass. Det er jo en ledig plass akkurat her ved Thomas Heftyes gate. Kanskje kunne vi omdøpt dette til Book-Jenssens plass? Jeg mener Thomas Heftye har fått en hele gate, han trenger vel kanskje ikke en plass i tillegg, sier Wium Lie.

Håkon Wium Lie synger gjerne en strofe eller to av Book'ns slager om Oslos fineste gate. Foto: Scanpix

Move over Thomas Heftye

I den anledning har styremedlemmene Audun Engh og Håkon Wium Lie og Hans Haga laget en vill video der Wium struttende av entusiasme tar punlikum med til plassen og synger Book-Jenssens hitlåt så det runger i gesimser og gipsrosetter helt opp til Frogner plass. Han drar til og med en stofe under dette intervjuet, for - på Frogner er den nemlig «lov å være blid».

– Jeg skal spare deg for hele sangen her og nå, men ønsket vårt om en statue av Jens Book-Jensen her er seriøst ment, og vi har nettopp begynt arbeidet i velforeningen for å se hvordan vi bør gå fram, sier Wium Lie, som helst skulle sett at statuen allerede hadde vært på plass til sangerens 110-års-bursdag.

Les også: Kastanjene råtner i Bygdøy allé

En populær TV-gjest i mange år, i tillegg til bestselgende plateartist. Foto: Scanpix

Slagersuksess

Book’n var norgeshistoriens suverent mest solgte plateartist og hans aktive karriere strakte seg over mer enn 60 år. Blandt hans største suksesser er «Norge i rødt, hvitt og blått», «Hva var vel livet uten deg» og «Det er lov å være blid». Men hans aller største hit var utvilsomt valsen «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé». Den ble først ble spilt inn i 1950 med Øivind Berghs Bristolorkester. Men, det var da Book-Jenssen spilte den inn på nytt i 1956 med arrangement av Egil Monn-Iversen, at den virkelig slo igjennom og gjorde Bygdøy Allé til Norges nest-mest berømte gate – etter Karl Johan. Teksten til slageren ble skrevet av Gunnar Kaspersen, og melodien ble komponert av Kristian Hauger

– Jeg er sikker på at det finnes mange dyktige kunstnere som kunne laget en kjempefin statue av slagerkongen, sier en strålende optimistisk Wium Lie.



For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!