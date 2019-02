I høst skrev Dagsavisen om Geitmyra matkultursenter for barn som hadde gått igjennom matkvitteringene til aktivitetsskolene i hovedstaden. Blant verstingene fant de en skole som brukte 13.939 kroner på kakemiks og 3.554 kroner på saft, og en annen som brukte null kroner på grønnsaker og 4.434 kroner på pølser. Nå er det slutt på salt- og søtsaker uten næringsverdi, for i den reviderte rammeplanen for AKS står det eksplisitt at skolene må servere både sunn og næringsrik mat etter skoletid.

Bakgrunn: Rapport slakter maten på AKS

Fra SFO til lang skoledag

– Vi lager fruktsalat, det liker jeg veldig godt og jeg pleier jeg å ha til frokost på bursdagen min! forteller en ivrig Klara på syv år. Hun har en skarp kniv i hånden og mange bitte små jordbærbiter på skjærebrettet.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), følger nøye med. Det er hun som har invitert Dagsavisen til Berg skoles AKS.

– Husk hva AKS har vært, det har vært SFO uten innhold. Nå blir det i realiteten mer og mer en utvidelse av skoledagen med mer og mer innhold, selv om det er et langt stykke igjen, fastslår hun.

Les også: Thorkildsen om gratis AKS-suksessen i Oslo: – Får tårer i øya



Prat med barna: Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) følger med mens Klara (7) og Teodor (7) skjærer jordbær. Foto: Frøydis Falch Urbye



Fire dager med svette skiver

Inne på det nyoppussede kjøkkenet på Berg barneskole står aktivitetsleder for mat og helse, Pedro Soto Ramos. Han er omringet av et tjuetalls høflige syv- og åtteåringer, som lurer på alt fra hvor kjøkkenhåndkledene henger til når de kan gå hjem.

– Hadde vi hatt mer penger kunne vi servert mat hver eneste dag, ikke bare en gang i uka, konstaterer han.

Her på Berg har de valgt å ha fire dager med matpakke og en dag med matservering. Dette til tross for at kostholdsrådene til Helsedirektoratet oppfordrer til at «elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig». Men to kroner og 50 øre per elev per dag er ikke nok, og skal elevene få frukt og grønnsaker må foreldrene selv betale for det gjennom skolefruktordningen.

– Før serverte vi frukt fire dager i uka og fellesmat en gang i uka. Men en halv frukt koster en krone og 50 øre, så pengene strakk ikke til. Vi droppet frukten og satset alt på et skikkelig godt måltid på tirsdager i stedet, forklarer AKS-leder Guro Sætereie.

Hun bemerker at alle barna har med seg fornuftig mat hjemmefra, men understreker at det kanskje er annerledes på andre skoler.

– Vi ligger i et ressurssterkt område, så det er nok andre skoler hvor det er enda viktigere å servere mat hver dag enn her.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!



Mer penger gir mer og bedre mat: Pedro Soto Ramos er aktivitetsleder for Mat og helse på Berg barneskole. Han skulle ønske matbudsjettet til aktivitetsskolen var høyere sånn at de kunne lage enda mer og bedre mat. Her sammen med Nora, Rebekka og David (7). Foto: Frøydis Falch Urbye



Tragisk lite

Arnstein Flatlandsmo har en datter i 1. klasse på Berg skole. Som de fleste andre foreldre i området har han ingen problemer med å betale for skolefruktordningen eller legge med sunne alternativer i datterens matpakker. Likevel mener han at tilbudet er for dårlig.

– To kroner og 50 øre er tragisk lite. Målet må være et budsjett som rommer en halv frukt om dagen i tillegg til det ene måltidet de allerede får. Det vil jevne ut noen sosiale forskjeller, konkluderer han.

Inga Marte Thorkildsen mener det er viktig at foreldrene er med på å ta ansvaret for hva barna får i seg, men innrømmer at i en ideell situasjon hadde skattebetalerne tatt regningen for maten til barna.

– Øker vi kostnader for å sende barna på AKS, er vi redde for å skvise ut sårbare unger. Ideelt sett burde det finansieres av fellesskapet, for det er et felles ansvar, mener skolebyråden.

Les også: Ap-utvalg vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimer