– Rundt bydelsadministrasjonene i byen kan det fort stå 20–30 biler i helgene og på kvelden. Det blir en god del biler. Vi må tenke litt kreativt, sier Espen Andreas Hasle.

Hasle er førstekandidat for KrF til bystyret ved høstens valg, og fylkesleder i partiet.

Sammen med KrF-topp Erik Lunde har han levert et forslag til Oslo bystyre, som enkelt og greit handler om å leie ut så mange som mulig av Oslos biler når de ikke er i bruk.

Utnytter ressursene

– Kommunen trenger biler på dagtid, mens folk flest ofte tar T-banen til jobb og har behov en helg eller på kveldstid. Det er en sjanse her til å utnytte ressursene bedre, sier Hasle.

Planen mener han bidrar til det grønne skiftet i Oslo, ved at flere kan droppe å ha bil selv.

– Det er bra for miljøet, for innbyggerne og for kommunen. What’s not to like, spør han retorisk.

Delings-kinderegg

Hasle har ideen fra Halden. Der har kommunen siden januar leid rundt 20 elbiler på dagtid fem dager i uka. Resten av tida leies de ut.

– Dette er delingsøkonomiens kinderegg, sa Halden-ordfører Thor Edquist til kommunens nettsted i januar.

– Dette er et interessant forslag som vi allerede er i gang med å vurdere, forteller vikarbyråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

Han skriver i en e-post at byrådet er opptatt av å legge til rette for bildeling, og allerede har åpnet de første egne parkeringsplassene for den slags.

– Jeg er åpen for å se på alle ideer som kan legge til rette for mer bildeling, skriver han.

Tidligere vedtatt

Etter forslag fra KrF-Hasles nesten-navnebror Andreas Halse (Ap) ble for øvrig et lignende vedtak gjort i 2018.

«Byrådet bes vurdere om flere virksomheter i kommunen selv kan benytte seg av delte biler, og om kommunens bilpark kan gjøres tilgjengelig til bildeling», bestemte bystyret den 20. juni i fjor.

