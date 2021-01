I forrige uke kom regjeringens forslag om å sette av en 750 millioner kroner i stimuleringsmidler til, frivillighet og idrett for barn og unge.

Forlenget ordning

På pressekonferansen fredag var summen 650 millioner, og ordningen ble forlenget med to måneder. Lørdag varslet regjeringen at de vil tillate fritidsaktiviteter for barn og unge igjen, og Oslo-byrådet har sagt de vil komme raskt på banen med hva som skal gjelde for Oslo-barna framover.

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

– Vi ønsker nå å gi kultursektoren forutsigbarhet og trygghet for en lengre periode enn det vi allerede har gjort. Med dette forslaget styrker vi forutsigbarheten til sektoren gjennom den viktige festivalsommeren, samtidig som vi sikrer nødvendig fleksibilitet for at ordningene skal treffe riktig i juli og august. Jeg har sagt, og regjeringen har vist, at vi er villig til å forlenge, justere, og øke når det er nødvendig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) er glad for at ordningen er forlenget til over sommeren, men han er klar på at pengene må treffe riktig.

– Barn og unge har fått store utfordringer i denne krisen, og de trenger aktiviteter. Derfor må pengene målrettes mot sommerjobber, idrett, kultur og aktiviteter for denne gruppen, sier han til Dagsavisen.

Omar Samy Gamal vil be kulturminister Abid Raja (V) om at stimuleringsmidlene ikke bare må gå til ny ordinær aktivitet, men at det må bli lettere å søke, og at det må bli lettere å få støtte til barne- og ungdomsaktivitet utover det normale.

– Vi kan regne med at mange vil holde seg hjemme i ferien slik som i fjor, og at det beste vi kan gjøre er å få til et inkluderende tilbud som lar folk prøve nye ting, som lar mange ungdommer får prøve seg som trenere og som gir barn og unge ekstra energi og input etter lange rare måneder, sier byråd Omar Samy Gamal.

Det snakkes og gjøres mye for å få barn og unge med i idrettslige aktiviteter. Men kulturbyråden er klar på at ikke alle driver med idrett.

– Det trengs også penger til andre aktiviteter som kultur, teater, kunst og musikk, sier han.

Regjeringen setter av 650 millioner kroner til tiltak for barn og unge. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Problematisk

På grunn av pandemien har tilbud til barn og unge vært mer eller mindre stengt siden mars i fjor. Noe som har ført til stort frafall blant mange. Og som bekymrer idrettsbyråden.

– De som faller av er ikke lette å få med igjen, sier han.

– Jeg vil utfordre kulturministeren til å være med å kickstarte idrett for ungdom. Vi må få inn igjen dem som faller fra, og vi må strekke oss ut etter ungdom som nå bærer en tung bør ved at samfunnet er stengt, sa han til Dagsavisen i forrige uke, da regjeringen kom med stimuleringsmidlene.

Han er glad for at pengene er på plass, men er klar på at tiltakene må treffe riktig.

– Brukes de på toppidrett, så brukes de feil, sier han ettertrykkelig.

Stans

Covid-19 ga full stans i all aktivitet i en periode på våren, og i idrettslagene var det stor usikkerhet om hvordan man skulle komme i gang igjen. Mange instruktører og trenere ble permittert og smittevernreglene gjorde det krevende å organisere aktivitet.

Sommeren 2020 ble annerledes sommeren framfor noen, og de fleste av oss ble hjemme fremfor å reise på ferie.

Noe som førte til at barn og unge hadde mindre å finne på.

– Jeg bekymret for fremtiden for barn og unge i Oslo. Dette er noe jeg tenker på dag og natt, sier Omar Samy Gamal.

I fjor sommer hev Oslo kommune seg rundt, brukte 20 millioner kroner, og aktiverte 23.748 barn og 1.370 ungdom. Av disse fikk 2.610 svømmeopplæring, og det ble skapt 1.381 sommerjobber.

– Målet var å aktivisere byens barn og unge i variert idrettsaktivitet i eget nærmiljø, uten at personlig økonomi skulle være til hinder. Tiltakene skulle virke som stimuli til idrettslagenes drift, og ungdom skulle tilbys sommerjobber i aktivitetene, sier byråden.

Han ønsker å gjenta aktivitetene fra i fjor sommer.

– Mange har ikke en hyttte å dra til, og det er lite sannsynlig at noen kommer til å reise utenlands i sommer. Derfor er det viktig å gi barn og unge et tilbud i sommer, sier byråden.

– Vårt mål er å «booste» idretten etter en krevende vår. Pandemien har vært veldig inngripende på barn og unge, og dette kan få store konsekvenser på sikt. Håpet er at det er så lav smitte i sommer, at vi kan ha aktiviteter for disse gruppene, sier han.