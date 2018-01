Oslo

VALLHALL Dagsavisen): 19-åringen hadde 50 minutters trening med Vålerenga før han slapp til i årets første treningskamp fredag.

– Ja, han tar vi med oss til La Manga for å få sett mer på han der, sier Ronny Deila til Dagsavisen etter en kamp han var fornøyd med.

To forskjellige lag

Vålerenga stilte med to forskjellige lag i de to omgangene, og etter 0–0 ved pause fikk Peter Michael sjansen på topp etter at Fitim Azemi ikke kom til en eneste avslutning i en tam 1. omgang.

Og Michael skulle egentlig ikke spilt fra start av omgangen heller, men fikk sjansen fordi Henrik Kjelsrud Johansen var skadet.

– Det er det vi kaller å ta vare på sjansen, sier Deila.

Først scoret han elegant på en heading etter et flott angrep regissert av 2. omgangs kaptein Markus Nakkim og innlegg fra Christian Borchrevink.

To på headinger

Så regisserte han det andre målet ved å løpe opp en «umulig» ball, finte ut keeper og legge tilbake til Bård Finne som scoret via stanga.

Og det tredje målet kom også på heading. Da var Bård Finne servitør ved et innlegg fra venstre.

Michael viste stor fart, styrke i lufta og hadde kraft i duellene.

– Jeg har sett ham i Nigeria, og han er interessant for oss, sier Ronny Deila.

Første besøk i Norge

Men om Vålerenga signerer ham eller ikke, vil de avgjøre etter treningsleiren på La Manga, dit de reiser lørdag. Han trenger litt mere kondisjon for å bli enda mer bevegelig. Men når han først setter fart kan han løpe fra de fleste.

– Får jeg bli med dit. Så flott, sier Peter Michael gledestrålende til Dagsavisen når vi viderebringer Deilas budskap.

Michael kom til Oslo sammen med en annen nigerianer tirsdag og hadde sin første trening med klubben dagen etter.

– Jeg fikk en god følelse av dette. Er blitt veldig godt tatt imot i denne byen som jeg aldri har vært i tidligere, sier han. Drømmen hans er å få en proffkontrakt i Europa og akkurat nå er Vålerenga nærmest.

Vålerenga 2 vant

Det var «Vålerenga 2» som sikret seieren i årets første treningskamp. For alle scoringene kom etter pause etter at nesten hele førsteelleveren var byttet ut.

– Vi har trent hardt denne uka og ikke løst opp før kampen, sier Deila. Før pause var Strømmen best og skapte de største sjansene i Vallhall. Det hører også med i en kamp der resultatet var noe flatterende.

Kristoffer Klaessen startet i mål og hadde både noen gode redninger og slurvete inngrepener. Vålerenga skapte bare en stor sjanse før pause og den kom etter gode initiativer fra venstrekanten, der det meste ble skapt. Den nye backen Sam Adekugbe var svært ivrig på offensive løp. På den andre backen var Amin Nouri også svært offensiv. Nykommerne leverte.

Men foran mål var det stusslig. Laget som startet kampen skapte altfor lite. De seks svært effektive minuttene etter pause avgjorde kampen som endte med et noe flatterende resultat.

Lørdag reiser Vålerenga til la Manga der de skap spille tre kamper i løpet av elleve dager.

KAMPFAKTA

Treningskamp fredag:

Vålerenga - Strømmen 3-0 (0-0)

Vallhall: 302 tilskuere.

Mål: 1-0 Peter Michael (71), 2-0 Bård Finne (75), 3-0 Peter Michael (77).

VIFs lag:

1. omgang: Kristoffer Klaesson – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Magnus Lekven, Daniel Fredheim Holm (kaptein), Abdisalam Ibrahim – Simen Juklerød, Fitim Azemi, Chidera Ejuke.

2. omgang: Marcus Sandberg, Christian Borchgrevink, Markus Nakkim (kaptein), Ivan Näsberg (Martin Hauso 60’), Nicolay Grimstad–Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Magnus Retsius Grødem–Aron Dønnum, Peter Michael, Bård Finne.

.