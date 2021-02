Videregående skoler i Oslo til gult nivå for første gang på tre måneder

– Med økt vaksinering, bedre kontroll med importsmitte og lavere smittetall kan vi åpne mer opp. I dag har byrådet derfor besluttet at de videregående skolene i Oslo går til gult nivå på mandag, samtidig som vi gjenåpner fritidsklubbene for ungdom i videregående skole og eldre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

I forrige uke ble nivået senket til gult for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Nå følger altså de videregående skolene etter fra neste uke av. Johansen sier at man trengte mer tid for å vurdere situasjonen for videregåendeelevene.

– Det er større smitterisiko blant de eldre ungdommene og åpne videregående skoler skaper økt mobilitet, siden elevene reiser mer på kryss og tvers av byen, sier han.

Skolene får et par dager på seg til å forberede seg på gult nivå og alt det innebærer. Nå får elevene igjen ha felles undervisning med hele klassen samlet, for første gang på tre måneder.

– Smittesituasjonen i Oslo fortsetter å utvikle seg i en positiv retning, og de faglige rådene vi får, fra både Folkehelseinstituttet og våre egne fagmiljøer, er tydelige på at det nå er forsvarlig å gå til gult nivå også i videregående, sier Johansen.