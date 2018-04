Oslo

– I vårt trygge land forventer vi jo ikke å bli vitne til at en skudd person ligger på bakken og blør, sier Aisha Naz Bhatti.

Naz Bhatti er politiker for Senterpartiet og ble nesten valgt inn på Stortinget ved sist valg. Men hun bor også på Holmlia, hvor en 18-åring i dag ble skutt.

Hun så ikke skytingen, men kom forbi da offeret lå på bakken i et grøntområde i nærheten av Holmlia kirke. Den sårede 18-åringen hadde da gått dit fra åstedet på Holmlia senter.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Blod

Naz Bhatti forteller at det lå et spor av blod etter der han hadde gått.

– Det var en gutt som holdt et tøystykke mot skuddsåret for å stoppe blødningen, sier hun til Dagsavisen.

Politikeren forteller at hun så mye blod, og tenkte at det så alvorlig ut. Hun påpeker at såret var helt oppe ved lysken, til tross for at politiet tidligere har meldt at såret var i foten.

– Han ligger der, han har smerter, men det virker som om han greier seg, for han prater, sier Naz Bhatti.

– Midt i kaoset følte jeg at folk organiserte og gjorde en helte-innsats. Folk sendte andre bort på veien så de kunne vise politiet veien. Forbipasserende tok kontroll og prøvde å roe ned situasjonen til politiet kom, sier hun.

Les også: Skytedrama på Holmlia – Tre personer skal ha løpt fra åstedet

Les også: Wara skal hindre ungdomskriminelle

Frustert

Noen minutter etter at Naz Bhatti kom til stedet ankom politiet, og noen minutter etter det igjen kom en ambulanse. Men Senterparti-politikeren er frustrert.

– Vi trenger strakstiltak på Holmlia. Folk er redde. Vi vil ikke ha det sånt i lokalmiljøet og jeg opplever situasjonen på Holmlia som ganske alvorlig, sier hun.

Dette er ikke den første alvorlige voldsepisoden i bydelen den siste tida. I oktober ble en 21 år gammel mann skutt. I fjor sommer døde en ung gutt etter vold ved Holmlia skole. Og i starten av februar ble en mann skutt på en parkeringsplass i Ravnåsveien.

– Vi trodde etter skyteepisoden i vinter at OK, nå skjer det noe. Men nei, sier hun.

– Politiet var her, de var synlige i noen dager, og så har vi ikke sett noe mer til dem. Det jobbes helt sikkert.

Aisha Naz Bhatti mener det hadde vært en fordel om Holmlia-folk hadde sett patruljerende politi i nabolaget.

– Folk lurer jo på, hvorfor får de ikke kontroll på dette her?

Les også: Norge blokkerer spillselskaper på nettet: – En ganske skummel dør å åpne

Les også: Saksøker Donald Trump for å kvitte seg med Trump-navnet fra bygning