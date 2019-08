Hvem har sørget for flest boliger? I Dagsavisen 6. august gikk ordførerkandidat Saida Begum (H) ut mot byrådet, og mente de har regulert altfor få områder til boligbygging. Tall Dagsavisen har fått fra byrådet viser at de borgerlige (2011–2015) regulerte 10.472 boliger i løpet av sine siste fire år. Det rødgrønne byrådet har regulert 20.401 boliger så langt, halvveis inn i 2019.

– Det er regulert 1.065 boliger så langt i 2019, mot 810 i fjor. Igangsatte boliger i 2017 var på 6.493, noe som er et rekordhøyt tall, sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

Hett tema

Boligpolitikk og eiendomsskatt vil bli et hett tema i valgkampen, og partiene er godt i gang med ordvekslingen og argumentasjon.

– I forrige valgkamp lovet Raymond Johansen 100.000 nye boliger i Oslo. Det er en enorm avstand mellom det som ble lovet, og det byrådet har levert. I 2018 ble det kun regulert 810 nye boliger – det laveste antallet på flere år. Da låter det hult når ordfører Marianne Borgen sier at det ikke er noe kommunen kan gjøre, sa Begum intervjuet med Dagsavisen i forrige uke, hvor hun refererte til et tidligere intervju i sommer med Marianne Borgen.

– Vi skal ikke tulle med tall, sier SV-ordføreren. – Det er det Borgen likevel gjør, sier Høyres ordførerkandidat.

Skal ikke tulle med tall

– Vi skal ikke tulle med tall. Det er viktig. Saida har rett i at det er viktig å regulere og det gjør vi, sier ordføreren.

– Mark Twain sa det er tre måter å lyve på, «svarte løgner, hvite løgner og statistikk», sier Borgen med et smil.

Hun er oppgitt over at Begum i intervjuet med Dagsavisen forrige uke bruker tallet 810 fra i fjor.

– Man må se tallene over tid, og en hel periode. Siste år Høyre styrte ble det regulert 472 nye boliger. Så det har vært et ganske så betydelig taktskifte siste fire år, sier Borgen.

– Blåser opp

Tall kan si mye, og her er det tydelig at det er forskjellige oppfatninger.

– Borgen vil ikke tulle med tall, sier hun, men gjør det likevel. Byrådet opererer med reguleringstall som inkluderer 10.000 boliger på Gjersrud-Stensrud. Disse boligene er ikke regulert og kan derfor ikke telles. Området er heller ikke tilgjengelig for utbygging før om 15 år. Disse tallene bidrar til å blåse opp byrådets tall. Da er det jo artig at Marianne Borgen selv trekker fram sitatet om løgner og statistikk, sier Høyres Saida Begum til Dagsavisen.

Borgen svarer på sin side dette:

– Bystyret vedtok områderegulering for Gjersrud-Stensrud i 2016, men om det skulle være slik at om man selv ser bort fra Gjersrud-Stensrud, som ligger fram i tid, men som kommer til å bli en fantastisk ny bydel i Oslo, så ligger vi an til å regulere mer enn det har vært gjort tidligere.

Indrefileten

– Det som er viktig å få fram er at det har vært et taktskifte i denne perioden. Dette byrådet regulerer mer og bygger mer enn noen gang, men hele byen kan ikke bestå av boliger. I 2017 ble det igangsatt bygging av 6.493 boliger. Et rekordhøyt tall. Men det er også nødvendig å prioritere grøntområder, natur, trivelige møteplasser, enn å fylle opp tomter med flest mulig bygninger. Derfor skal vi ta vare på marka og på de grønne lungene og de områdene som vi kan lage til fellesområder for alle. Slik som Sukkerbiten, som er den siste og edleste indrefileten i Bjørvika. Her går SV til valg på at den skal til folket. Fotohuset kan vi finne plass til et annet sted, sier Marianne Borgen.

– Vel så viktig som reguleringer, er det å skape gode bomiljøer. Og det handler heller ikke om å bygge høyest og tettest, sier Borgen.

Da det forrige byrådet satt ved makten, var det forventet en netto tilvekst på 12.000 personer i året.

Men disse prognosene er nedjustert til 8.000 i året.

– Akkurat hva som er årsaken til at Oslo ikke vokser like mye som forventet vet jeg ikke. Men det er nok flere årsaker, sier hun.

Vil ha debatt

Nå etterlyser ordføreren en skikkelig boligdebatt i Oslo.

– Og den debatten håper jeg Høyre vil ta, sier Marianne Borgen.

