Oslo har de siste to ukene hatt 254 meldte korona-tilfeller per 100.000 innbyggere. Dette viser Folkehelseinstituttets ukentlige koronarapport onsdag. Oslo ligger godt over både Vestland (186) og Viken (166 smittede per 100.000 innbyggere).

Tallet øker også i uke 45 sammenliknet med uke 44. Og mandag 9. november ble det registrert 204 nye smittetilfeller. Det er den høyeste enkeltdagen noensinne. Samtidig gikk det markant ned til 123 tirsdag, og opp igjen til 173 onsdag.

– Vi må nok se tallene i en litt lengre periode for å se om tiltakene fungerer. Vi håper jo at vi er over kneika nå, men det er for tidlig å si på nåværende tidspunkt, skriver smittevernoverlege Frode Hagen i en melding til Dagsavisen.

– Vi rapporterer den dagen prøvesvaret blir registrert hos oss, og er det et problem med for eksempel transport av prøver eller logistikk på labben vil resultatene forskyves, legger han til.

Tar tid å se hvordan innstrammingene virker

Den siste tida har det vært innstramminger stort sett hver uke, enten nasjonalt eller lokalt i Oslo eller begge deler. Sist innstramming ble varslet forrige fredag, men de trådte i verk tirsdag denne uka. Dermed er det for tidlig å si om den nye «sosiale lockdown» har hatt noen effekt ennå.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune heller kaldt vann i årene på dem som tror vi vil se en rask nedgang i antall smittede med de nye tiltakene.

– Vi forventer å se resultater av innstrammingene etter 2-3 uker, og selv om smittetallene ikke har gått ned siden første runde med tiltak for et par uker siden kan de ha ført til at økningen ikke har blitt så stor som den hadde blitt uten tiltakene, skriver Hagen til Dagsavisen.

Bydelene som er hardest rammet er nå Groruddals-bydelene Alna og Stovner, samt Søndre Nordstrand.

Her kan du se et bydelskart over smitten i byen nå:

Kilde: Oslo kommune. Se mer på tallene derfra.

– Jeg skal være forsiktig med å spekulere i årsaker her, men vi vet jo at smitten sprer seg bedre innendørs, og man bor kanskje litt trangere i disse bydelene. Det kan også være andre årsaker, men som sagt så vil jeg helst ikke spekulere for mye i hva som kan ha skyld i dette, skriver Hagen.

De tre østkantbydelene ligger klart over 400 smittede per 100.000, de siste to ukene. Bydelene Ullern, Vestre Aker, Østensjø og Nordstrand har minst smitte nå.

Ingen fest-utbrudd

Ellers er det gruppa mellom 20 og 29 år som har høyest smitte, mens menn og kvinner er smitta nesten nøyaktig like mye.

– Det kan virke som folk har tatt alvoret innover seg i litt større grad nå, for vi har for øyeblikket ingen store utbrudd knyttet til større fester og arrangementer som bryllup. Men vi ser at folk fortsatt i stor grad blir smittet i private sammenkomster, så nå gjelder det å også legge festskoene på hylla en liten stund, selv om det er snakk om en liten sammenkomst med venner. For smitten er i stor grad spredt jevnt ut over hele byen, med et høyt trykk i alle bydeler, skriver Hagen.

