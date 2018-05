Oslo

Av Kenneth Lia Solberg og NTB

Ikke alle er like fornøyde med natteravnene på Vestli.

– Jeg mener natteravnene bør trekke seg unna en stund da de skaper mer uro enn trygghet, sier Vestli-beboeren Britt Lindhart til Dagbladet.

Natteravnene fortsetter å gå rundt på Vestli og Stovner i Oslo, men skal nå passe på å være mindre autoritære og ikke bruke hunder.

Natteravnene var tirsdag i møte med politiet på Stovner, i Groruddalen i Oslo. Der ble de enige om at de skal fortsette med sin virksomhet på fredager og lørdager etter ønske fra både politi, innbyggere og natteravnene selv, skriver Dagbladet.

Overfor avisen sier generalsekretær Lars Norbom at de ikke lenger vil tillate at natteravner går med hund ettersom dette nok har skapt skepsis i et område der ikke mange har hund.

Han har også sjekket påstander om at noen natteravner har opptrådt på en annen måte enn Natteravnene sentralt ønsker.

– Og de har fått beskjed om å ikke gå. Vi skal være nøye på å være så defensive som mulig. Vi skal være et trivselstiltak – og ikke et reservepoliti, sier Norbom til avisen.

Sist lørdag ble én person skadd da ungdommer kastet stein på natteravner som patruljerte på Stovner. Vedkommende ble truffet i hodet og sendt til legevakten. Ti-femten personer løp fra stedet før politiet kom til. Det er bare noen uker siden natteravnene stanset patruljering i området etter to andre steinkastingsepisoder. (NTB)