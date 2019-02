– Mens Bergen satser tungt på landstrøm for cruisetrafikken, så vil det ikke bli bygget ut landstrøm for cruisetrafikken i Oslo i første omgang, opplyser havnesjef Ingvar Mathisen til magasinet Skipsrevyen som skriver at økningen er på 27 prosent sammenlignet med fjorårets sesong.

Skipene vil ha ankomst mellom mars og september, opplyser Oslo Havn.

– Byrådet har lagt fram en svært ambisiøs handlingsplan for å gjøre Oslo til en nullutslippshavn. Et konkret tiltak er samarbeid med andre cruisehavner om å få skipene over på landstrøm senest innen 2025, utslippsfri inn- og utseiling og nullutslippsløsninger for busstransport og avfallshåndtering, sier næringsbyråd Ketil Lund i Oslo til magasinet.

Av Oslo kommunes samlede utslipp står skip og havn totalt for 55.000 tonn CO2 (4 prosent av totalen), hvorav cruiseskip står for 5.000 tonn (0,4 prosent av totalen).