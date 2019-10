– Jeg reagerer kraftig på LO i Oslos sine karakteristikker av Venstre og Venstres arbeidslivspolitikk. Vi er for et seriøst, skikkelig arbeidsliv med ordnede forhold. Vi er for et organisert arbeidsliv, og vi er for fagforeningenes makt og innflytelse i arbeidslivet, sier Venstres gruppeleder på rådhuset, Hallstein Bjercke, til Dagsavisen.

I Dagsavisen torsdag gikk leder i LO i Oslo Ingunn Gjerstad og advarte byrådet og Raymond Johansen om å droppe et samarbeid med Rødt til fordel for Venstre.

LES SAKEN HER: LO advarer Raymond: – Dropp Venstre!

– Venstre er ikke våre folk. De er ikke våre samarbeidspartnere. For oss i fagbevegelsen ligger Venstre ofte til høyre for partiet Høyre, sier leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, til Dagsavisen.

Offentlig eller privat

– Jeg er uenig i Gjerstads vurdering i om Venstre er en god samarbeidspartner eller ikke. Venstre er en god samarbeidspartner. Vi er en lojal, pragmatisk og løsningsorientert samarbeidspartner, i motsetning til de byrådet samarbeider med i dag, sier Bjercke.

Gjerstad trakk blant annet fram at Venstre, i motsetning til LO og byrådet, ikke ønsker at alle sykehjem skal drives i kommunal regi.

LES OGSÅ: Bompengepartiet sitter i alle utvalg i Oslo bystyre – unntatt det som har med bompenger å gjøre

– Jeg opplever både LO i Oslo og partiet Rødt som representanter for det motsatte av pragmatisme, nemlig dogmatisme. De mener at løsningene må være kommunale uansett. Vi mener at vi skal tilby innbyggerne løsningene som gir best tjenester. Vi har ikke noe dogmatisk forhold til at det skal være offentlig eller skal være privat. Vi er pragmatiske, sier Bjercke, og legger til:

– LO i Oslo karikerer oss og sier vi ligger til høyre for Høyre. Men vi mener det samme her som MDG, som LO i Oslo anbefalte velgerne sine å stemme på. Dette er et syn jeg opplever at mange i Arbeiderpartiet også har.

Politisk avstand

Byrådet og byrådsleder Raymond Johansen skal i tida framover snakke med både Venstre og Rødt om hvem som skal bli byrådets samarbeidsparti i årene framover, og sikre flertall for blant annet kommunens budsjett.

LES OGSÅ: Ny mangfoldsbyråd: Slik svarer han om Oslo-volden

Bjercke mener den politiske avstanden mellom fagbevegelsen og Venstre ikke er så stor som Gjerstad skal ha det til.

– Jeg opplever at de karikerer den politiske avstanden mellom Venstre og fagbevegelsen som langt større enn de egentlig er. Jeg opplever LO i Oslo mer som en politisk aktør enn som en talsperson for fagbevegelsen i dette spørsmålet. Det er de som organiserer ansatte i Oslo kommune som Fagforbundet og Utdanningsforbundet vi forholder oss til i hverdagen, og de har vi et veldig ryddig og ordentlig forhold til, sier Bjercke.