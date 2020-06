– Vi har blitt kontaktet av beboere på Tøyen og Sofienberg som er rimelig frustrert over at festivalen vil okkupere parken i hele tre måneder. Og den frustrasjonen deler vi.

Det sier Siavash Mobasheri fra Rødt. Han reagerer på nyheten Dagsavisen kunne melde torsdag , om at Øyafestivalen har søkt kommunen om tillatelse til å etablere en uteservering i Tøyenparken i sommer, siden årets festival ikke blir noe av.

– Det trengs tiltak for å gjøre fellesarealene mer tilgjengelig for barn og unge, ikke okkuperes av hedgefond-eide selskaper, sier Mobasheri.

– Det er jo en sommer hvor mange kommer til å være hjemme i Oslo. Vi trenger mer park og friarealer, ikke mindre, sier han.

Uten støy

Daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, uttalte til Dagsavisen torsdag at de ikke vil legge beslag på mer av parken enn nødvendig.

– Vi har et ønske om å både skape arbeidsplasser i en vanskelig tid, og vi ønsker å presentere kulturelt innhold uten at det skal være støyete for naboer. Det vil bli et sosialt og trygt møtested med et tydelig Øya-avtrykk, sa Kaada.

– Jeg tror ikke mange vil slite med å finne uteservering i sommer. For oss er det viktigere at barn og unge har et sted å være, sier Mobasheri i Rødt. Han har forståelse for at Øyafestivalen har behov for å finne kompenserende tiltak da årets festival er avlyst.

– Ja, og det har jeg forståelse for. Men kanskje byrådet bør finne et annet og mer egnet sted for dem å være? Nå har beboerne på Tøyen blitt vant til å miste parken sin om sommeren. Forskjellen er jo at de i år vil okkupere parken i hele tre måneder. Det vil føre til støy, bråk, fyll og søppel. Dette er en belasta bydel allerede, hvor vi ikke trenger mer bråk, sier han.

– Jeg mener byrådet må gi et klart svar på om hedgefondseierne til Øya og deres fortjeneste er noe kommunen skal ta hensyn til, opp mot beboernes helse, legger han til.

Trang sommer

Mobasheri tror det vil bli en trang sommer i Oslo-parkene.

– Veldig mange flere kommer til å være i byen. Mange har ikke mulighet til å dra på hytta. I Gamle Oslo vokser det opp veldig mange barn i fattige familier. De må ha et sted å være. Parker, strander og fritidsklubber må være tilgjengelige for at barn og ungdom skal ha et sted å være. Så de slipper å være i en trang bolig. For oss trumfer det kommersielle festivaler som ekskluderer ekstremt mange.

Behandler søknaden

Øyafestivalen har fått foreløpig tilsagn om leie av Bymiljøetaten, men avventer svar fra Næringsetaten om skjenkebevilling.

Direktør i etaten, Gunnhild Haugen, forteller at Øya-eierne allerede har løpende serverings- og skjenkebevilling for festivalen. Etaten vil behandle den utvidede søknaden på vanlig måte. Hun sier ikke noe om når festivalen kan få svar.

– Vi behandler søknader etter hvert som de kommer inn, sier hun.