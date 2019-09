Fredag 27. september er det duket den nye NRK-serien «Exit». Serien følger fire finansmenn fra Oslo med enormt mye penger som de bruker på dop, sex og luksus.

– Alt som ser dyrt ut i «Exit» er ekte, ingen ting er fake, sier designer og kostymedesigner Kjell Nordström.

– Bare på en scene fra en sommerfest er det brukt solbriller for minst 300.000 kroner, ler han.

Til jobben har han fått bruk for absolutt alle gode kontakter fra motebransjen.

– Ja, jeg har «misbrukt» absolutt alle mine venner og kontakter i bransjen for å få dette til.

Livets glade gutter: Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger og Pål Sverre Hagen i «Exit». Foto: Ingeborg Klyve, NRK

Les også: Det er grått, det er vått og det er høysesong for TV-serier. Her er våre anbefalinger (+)

Fasade

«Exit» er en dramaserie basert på historiene til fire menn i Norges finansmiljø. Samtalene med de fire finansmennene fant sted våren 2017 i Oslo og i tillegg er det gjort oppfølgende research og samtaler med andre kvinner og menn i miljøet. I serien som loves å være mørk og ikke uten humor, er alle tilsynelatende glade og vellykkede, men bak den perfekte fasaden er folk destruktive og samvittighetsløse.

Tobias Santelmann lufter sofabikkjene i korrekt antrekk Foto: Ingeborg Klyve, NRK

Kostymebonanza

Serien på åtte episoder er produsert av Fremantle for NRK. Det var Fremantle som tok kontakt med de fire finansmennene for å få et innblikk i deres liv. Regissør for serien er Øystein Karlsen, mannen bak suksess-serier som «En natt» og «Dag». Han vil ikke røpe beløpet som er brukt på kostymer men antyder at det er i millionklassen, og sannsynligvis er det høyeste som er brulkt på et samtidsdrama i statskanalen.

– Serien finner sted i et slags Patrick Bateman-univers («American Psycho» red.anm.) hvor tingene i seg selv er en karakter. For hver ting disse folka eier eller tar på seg sier noe om hvor de hierarkisk er plassert. Så det er første gang jeg har skrevet et manus der det ikke er nok å si at noen ser på klokka, men at han ser på et bestemt klokkemerke. Og det gjelder alt fra klokker, biler, sko, solbriller og klær, sier Øyvind Karlsen.

Les også: «How you doin'?!» Friends-skuespillerne prøver fortsatt å følge opp hit-serien (+)

Ville tilstander

For å få autentisitet trengte de noen med lang fartstid og godt kontaktnett i motebransjen. Det naturlige valget falt på Kjell Nordström. Han takket ja uten å blunke.

Regissør Øyvind Karlsen og kostymeansvarlig Kjell Nordström Foto: Sissel Hoffengh

– Selv om pengebruken og stilen til personene i serien er ganske disgusting, er det en drømmejobb å få lov til å boltre seg med svindyre merker, sier han. Og forteller at han har sittet på kafé på Tjuvholmen og studert finansfolkene når de har spradet forbi. Stilen deres har han kopiert ved å leie, låne, kjøpe og sy kopier av kjente designerplagg.

– Det skal være dyrt men ikke prangende, ofte er det er ingen logo eller andre ting som avslører eksklusiviteten. Likevel kan en dress eller smoking fra Hugo Boss fort ryke på 12–14 000 kroner, forklarer Nordström, som dro på shopping til London og gikk fullstendig bananas i butikkene.

Morten Ingebrigtsen og Kjell Nordström på shopping i London Foto: Privat

– Men vi kunne ikke bare kjøpe nytt, da hadde vi blåst hele budsjettet på bare to håndvesker. Så i tillegg til å bruke NRKs kostymelager har jeg kontaktet venner og kjente og så har vi samarbeidet med Fjong som leier ut designerklær. Uten dem hadde dette aldri gått.

Chanel til Fjeldstad

Kjell Nordström og Lise Fjeldstad Foto: Privat

Han har også fått nytte av sine skredderkunnskap og erfaring som designer. Blant annet har han sydde en Chaneldrakt til Lise Fjeldstad.

– Hun spiller moren til en av personene i serien, og først ville hun helst ikke ha rollen fordi hun syntes den var motbydelig. Men hun er jo norsk film- og teaters grand old lady så hun måtte med. Så spurte jeg om hun ville ha en Chanel-drakt og da takket hun ja, sier Kjell Nordström.

Blodig brud

Sonja Wanda i brudekjolen designet av Cecilie Melli, Nordström sjekker detaljene. Foto: Privat

Ellers er det benyttet både norsk og utenlandsk design i serien.

– Cecilie Melli designet en brudekjole til nesten 100 000 som hun visste kom til å bli herpet når den kom tilbake.

I serien bæres den av den norske supermodellen Sonja Wanda.

– Kjolen ble dessverre ganske ødelagt, med revner og flekker av blod og champagne. Jeg føler nok at jeg skylder karma nå, sier Kjell Nordström.