Vekter tiltalt for voldtekt på utested i Oslo

Ifølge tiltalen jobbet mannen som vekter på utestedet, skriver TV 2.

Kvinnen skal ifølge tiltalen ha sovet eller vært så beruset at hun ikke klarte å motsette seg handlingen. Hun har forklart at de to ikke kjente hverandre fra før av.

Vekteren er både tiltalt for voldtekt, samt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Saken ble anmeldt til politiet dagen etterpå, men på grunn av lang saksbehandlingstid har ikke saken kommet opp før nå.

Mannen, som mistet jobbet kort tid etter hendelsen, har hevdet at den seksuelle omgangen var frivillig. Han har også hevdet at han kjente kvinnen fra før av.

Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og det er satt av tre dager til rettsbehandlingen.