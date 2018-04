Våren smelter fram møkkabyen

Oslo

Dagsavisen har denne våren blitt kontaktet av flere lesere som har klagd på store mengder hundebæsj i busker, på fortau og i parker i byen vår. «Det gjør livet utrivelig», skriver en. En annen forteller at hun aldri tidligere har sett så mye hundebæsj tine fram i Oslo ved vårens frembrudd.

– Den oppfatningen har vi også, bekrefter Lubos Sikela i Ruskenpatruljen, en del av Bymiljøetatens «renere by»-satsing Rusken, som registrerer og videreformidler informasjon om avfall til ansvarlig virksomhet, og i kritiske tilfeller fjerner avfallet selv.

«Hunden min bæsjer så lite»

Patruljekollega Wenche Asgrimplass tror de store mengdene hundeavføring kan ha med den lange, snørike vinteren å gjøre.

– Det har vært mye snø i Oslo denne vinteren, mye mer enn vanlig, sier hun.

– Tenker du at hundeeiere gir mer blaffen da, når de kan skjule bæsjen i snøen?

– Ja, det tror jeg.

– Hvordan forholder dere dere til det?

– Vi ser det jo ikke når det skjer. En gang i fjor så jeg en dame som ikke plukket opp etter hunden sin i Frognerparken. Da sa jeg til henne at hun måtte fjerne etterlatenskapene. «Men hunden min bæsjer så lite», svarte hun. Det er barn som går og leker her, sa jeg. Jeg ga meg ikke. Da plukket hun opp, forteller Wenche Asgrimplass.

– Noe så tåpelig

Hundeeier Leif Mehlum fra Adamstuen er på bytur i regnværet med den balleløse dvergpuddelen Odin. De spaserer bortover Torggata med god samvittighet.

– Jeg holder min sti ren, i hvert fall når det kommer til hundebæsj, konstaterer 79-åringen. Han synes lite om hundeeiere som ikke plukker opp dritten etter bikkja.

– De burde ikke fått lov å ha hund!

En annen hundeeier, Hege Hvammen med blandingshunden Drako, mener folk må tørre å si fra. Selv løper hun gjerne etter andre hundeeiere med svarte poser hvis hun ser at de ikke plukker opp etter hunden si.

– Noen sier at hunden deres bæsjer så lite at det ikke er noe poeng å plukke opp?

– Noe så tåpelig, det er ikke greit. Jeg plukker alltid opp, og har jeg glemt pose finner jeg andre løsninger. Hundedritt irriterer meg også.

28 handleposer med møkk

I forrige uke skrev Nordstrands Blad om Oceania Abrahamsrud, og flere andre frivillige, som hadde plukket 28 handleposer med hundemøkk – bare på Bøler.

– Da jeg var ute i skogen bak Bølerskrenten borettslag så jeg en barnehage som var ute på tur. De voksne ropte hele tida: «Pass dere for hundebæsjen!» Som hundeeier syntes jeg det var flaut, forteller Oceania tilbladet.

Ruskengeneral Jan Hauger hyller dugnadsånden, men synes samtidig det er trist at det skal være nødvendig.

– Dette er jo et problem hvert år, og vi har fått merkbart flere klager på hundemøkk de siste par-tre årene, sier Hauger til Nordstrands Blad.

– Det som gjemmes i snø, kommer opp i tø, heter det vel.

Maktesløse

«På grunn av svært mange klager på at hundeeiere etterlater hundemøkk og hundeposer i byens skiløyper, til sjenanse for skiløpere, vil vi nå sette ut både uniformerte og sivile skipatruljer for å slå ned på dette. Slik tilgrising kan straffes med bøter på kr 6.000,-», skrev oslopolitiet på Twitter 1. april i år. Det var en aprilspøk. Sannheten er at det i praksis ikke er noen straff for å forsøple byen med hundebæsj. For mens for eksempel Tromsø har en egen forskrift for dette, står kommunale myndigheter i Oslo maktesløse.

Dette er ikke noe Bymiljøetaten kan håndheve på innenfor politivedtektene – med mindre det er på fortau, da kan vi håndheve overfor gårdeier på grunn av manglende renhold, får Dagsavisen opplyst fra Oslo kommune. – Ta med pose og plukk opp etter hunden din. Gidder du ikke å bære med deg bæsjeposen så er det bedre å la bæsjen være som den er – innpakket i plast i naturen blir den et enda større problem, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten Helene G. Berger til Dagsavisen.

