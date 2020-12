Kamzy Gunaratnam fikk 137 av 261 avgitte stemmer ved Oslo Aps nominasjonsmøte. Hun vant dermed kampvoteringen om andreplassen på stortingsvalglista over Zaineb Al-Samarai som fikk 119 stemmer.

Gunaratnam blir med det andrekandidat og ny stortingsrepresentant for Oslo Ap etter neste valg.

– Jeg er så ubeskrivelig takknemlig for at dere mener jeg - nettopp jeg - er verdig til å representere dere på Stortinget neste år. Valgkampen begynner nå, skriver Gunaratnam på sin Facebookside.

Det var på forhånd varslet at taperen av kampvoteringen ville bli henvist til sjuendeplassen på lista. Da resultatet var klart ga Al-Samarai beskjed at hun trekker seg fra sjuendeplassen for å gi plass til ungdomskandidat Agnes Viljugrein.

Nominasjonskomitéen ønsket på sin side at Jon Reidar Øyan fra Homonettverket skulle ta sjuendeplassen. Under kampvoteringen mellom Viljugrein og Øyan trakk førstnevnte det lengste strået. 150 stemmer gikk til Viljugrein, mens 103 stemmer gikk til Øyan.

Ungdomskandidat Agnes Viljugrein ble dermed valgt til sjuendeplassen, og kan med litt flaks ende opp som fast møtende vara på Stortinget etter neste valg.

Øyan var i utgangspunktet tiltenkt 8. plassen, men ble utfordret at den faglige kandidaten Farukh Qureshi. Det ble nok en kampvotering, der Øyan til slutt vant med 10 stemmers margin - 130 mot 120 stemmer. Øyan blir dermed 8. kandidaten på lista.

Oppgjør med korrupsjonsanklager

I utgangspunktet var det Al-Samarai som hadde flertallet av nominasjonskomitéen i ryggen, mens et mindretall ønsket Gunaratnam.

Komitéleder Tellevik Dahl tok i sin tale et knallhardt oppgjør med valgkampen som er ført av enkelte kandidater, uten at hun nevte navn. Etter at komitéen kom med en delt innstilling har det tidvis vært ført en svært tøff debatt innad i Oslo Ap.

– En del av tingene som ble postet i sosiale medier hadde ikke tålt testene dagens unge må ta om nettvett. En fremtrede tillitsvalgt i et nasjonalt organ anklagde komiteen for å være korrupt. Jeg ringte en del av dem som gikk for langt i karakteristikkene og konfronterte dem. Og jeg er glad for at ordbruken roet seg en del etter dette, sa Tellevik Dahl.

Kampvotering

Innspillene som har kommet fra partilagene i Oslo Ap viser at Al-Samarai var mest populær blant de voksne lokallagene i Oslo Ap, mens Gunaratnam er den suverent mest populære blant AUF. AUF er den absolutt største blokken av delegater på nominasjonsmøtet, og Gunaratnam hadde også mange voksenlag i ryggen.

– Vi har helt fra starten av hatt en klar og tydelig støtte til Kamzy på andreplassen. Hun har vært leder av AUF i Oslo og sittet i sentralstyret. Hun er alltid imøtekommende når det kommer til å løfte fram unge stemmer. Da er det ikke rart at hun er blitt en tydelig favoritt blant ungdommen, har leder i AUF i Oslo, Varin Hiwa, tidligere uttalt til Dagsavisen.

Nominasjonsmøtet foregår digitalt og stemmeavgivningen er anonym. Ifølge leder av fullmaktskomitéen Helge Stoltenberg er det 269 registrerte delegater på møtet med stemmerett, hvorav 49 er fra AUF.

Resten av lista

Partileder Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen på lista. Stortingsrepresentant Espen Barth Eide ble valgt tredjeplass, mens Trine Lise Sundnes, som tidligere har vært forbundsleder for Handel og Kontor, er ble valgt som nummer fire.

Lederen for Oslo Ap, Frode Jacobsen, ble valgt på femteplass, som regnes som en usikker plass.

Siri Gåsemyr Staalesen, som sitter på Stortinget i dag, ble nummer seks på lista.

Arbeiderpartiet fikk inn fem stortingsrepresentanter ved valget i 2017, men dagens målinger viser at det kun er de fire øverste plassene som er helt sikre. Men dersom Arbeiderpartiet skulle vinne regjeringsmakt etter valget vil Jonas Gahr Støre sannsynligvis bli statsminister, og femteplassen vil rykke inn som fast møtende vara. Det er også en mulighet for at flere av Oslo Aps representanter kan bli statsråder, og da vil enda flere fra lista rykke inn på Stortinget.