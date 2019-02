– Jeg har bakgrunn som servitør på restauranter, sier Anna Marie Ullergård til Dagsavisen.

Hun kom til Norge fra Filippinene for 12 år siden.

– Naturlig å stille opp

– Pappas bortgang i 2011 fikk en direkte innvirkning på yrkesvalget mitt. For meg har det alltid vært naturlig å stille opp for de eldre, og nå har jeg muligheten til å jobbe med det jeg brenner for, sier hun og gir 89 år gamle Nelle Sandvik en god klem.

– Å kunne bidra ved å hjelpe andre var min måte å bearbeide sorgen på etter pappas død, sier hun.

På Sagenehjemmet er hun og lærling Hafsa Jango to populære medarbeidere blant de gamle.

– Jeg er så glad for at jeg har Anna Marie og også de andre lærlingene her i hverdagen. De er med på å gjøre Sagenehjemmet til et godt sted å bo, sier hun.

Anne Marie tok helsefag på videregående, og etter fullført skoleløp fikk hun lærlingplass på Sagenehjemmet.

– Jeg kom til Sagenehjemmet i 2013 i praksis gjennom Nav. Etter denne praksisen ble jeg klar over at dette var et yrke jeg ønsket å jobbe med. Så jeg startet på voksenopplæring på Sinsen, mens jeg jobbet i helger her. Da jeg var ferdig på voksenopplæringen fikk jeg læreplass her og gikk opp til fagprøven i juni i år. Jeg stortrives, både med kolleger og de som bor her, sier hun.

25 år gamle Hafsa Jango har vært lærling snart i et år, og skal opp til fagprøven nærmere jul.

– Jeg er glad i mennesker, og denne jobben passer meg veldig bra. Jeg har tidligere jobbet i barnehage, men liker bedre å jobbe med eldre, sier Strømmen-jenta.

– Jeg kunne gjerne tenkt meg en fast jobb her senere, sier hun.

Etter 30 år med nedgang i eldrebefolkningen, får Oslo 50.000 flere eldre fram mot 2040. Behovet for flere helse- og omsorgsmedarbeidere i Oslo vil tilta de neste årene og bli rekordstort i løpet av få år.

For å øke rekrutteringen setter byrådet nå inn Norges strengeste lærlingekrav på sykehjemmene våre: Ti prosent av arbeidstimene på Oslos sykehjem skal utføres av lærlinger. Dermed vil det opprettes mange nye læreplasser på Oslos sykehjem, både private og kommunale.

Kravet ligger i den nye Oslomodellen for helse- og omsorgssektoren, som er byrådets krav til alle som skal drive helse- og omsorgstjenester for Oslo kommune.

Få i Oslo

I Oslo er det få som søker yrkesfag: Rundt 25 prosent, mot 50 prosent i resten av landet.

– Ut fra byens behov er det for lav tilsøking til yrkesfag. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi har allerede en læreplassgaranti innen helse- og oppvekstfag, men med dette kravet vil vi kunne øke kapasiteten i tråd med behovet for faglærte framover, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagsavisen.

Torsdag var hun og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), på Sagenehjemmet for å høre deres erfaringer med lærlinger.

– Vi har i dag fire lærlinger her, og to elever på Hysk-løpet (de får både fagbrev og studiekompetanse over fire år) I tillegg har vi ti elever i praksis som tar yrkesfaglig fordypning (YFF) fra Kuben videregående skole, sier kvalitetsansvarlig på Sagenehjemmet, Olaug Vibe.

For byrådet er det viktig å synliggjøre at de satser på dette yrket.

– Det viktigste er å få rekruttert nok folk for framtidens behov. Ved å vise at vi satser på kompetansen, god læretid og senere faste jobber håper jeg vi kan lykkes med det, sier Tellevik Dahl.

– Vi ser nå at tilsølingen til yrkesfag går opp. Det handler om å gi elevene informasjon, sørge for at elevene får prøve seg, gi god rådgiving og snakke med foreldrene slik at de ikke bare er fokusert på et løp for sine barn, men ser hvilke muligheter som ligger i yrkesfag, skaffe nok lærlingplasser samt et seriøst arbeidsliv, sier Inga Marte Thorkildsen.

– I Oslo er det veldig mye akademisk tankegang. Mye mer enn ellers i landet. Det har noe med foreldrenes utdanningsbakgrunn å gjøre. Det er mye fordommer mot yrkesfag, sier Thorkildsen.

Mange av dem som i dag har jobb på sykehjem, har ikke fulltidsstilling. Det ønsker byråd Tellevik Dahl å forandre på.

– Vi ønsker å gi en forutsigbar framtid for de unge. Gi dem mulighet for å få jobb og en lønn å leve av. Sektoren er i dag preget av mye deltid, men vårt mål er en heltidskultur i hele sektoren. Fast lønn i full stilling. Det vil ta tid, men med disse kravene i Oslomodellen bruker vi vår innkjøpsmakt til å påvirke en nødvendig endring i vår sektor, sier byråden.

