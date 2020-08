Valgforsker: – Giske har møtt den politiske veggen

– På kort sikt kan jeg ikke se at han kan ha noen politiske verv i Arbeiderpartiet, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til Dagsavisen.

– Men over tid endrer alle forhold i politikken seg, legger han til.

Trønderstorm

Det har stormet rundt Trond Giske, igjen, etter at nominasjonskomiteen i Trøndelag Ap ville ha ham som fylkesleder.

Og igjen har nye saker kommet frem som setter både ham og kulturen i Trøndelag Ap i et dårlig lys.

– På kort sikt viser dette klart at Trond Giske ikke har tilstrekkelig tillit til å ha verv i Ap. Nå har det skjedd så mye de siste dagene. Mer enn noen kunne forutsi, så det er vanskelig å spå om fremtiden, sier Bergh.

Sterke vitnesbyrd

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU, og som jobber innenfor politisk atferd, Karin Dyrstad, er ikke overrasket over at valgkomiteen har tatt et skritt tilbake.

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU, Karin Dyrstad. Foto: NTNU

– Vitnesbyrdene som blant andre Sandra Skillingsås og Ellen Reiten kom med tidligere i uken er sterk lesing, og setter varslingene i en kontekst, og de er vanskelig å avfeie. De henger ikke ut Giske direkte, men viser at det er en kultur i Ap man må ta på alvor. Og det de sier tydeliggjør at dette er et større problem for Ap enn enkeltpersoner, sier Karin Dyrstad til Dagsavisen.

Men hun tror heller ikke at han er ferdig som politiker.

– Jeg tror ikke han nødvendigvis er ferdig som politiker, men at det vil være vanskelig for ham å få en synlig stilling på kort sikt, sier hun.

– Dette blir synsing fra min side, men jeg tror ikke Trond Giske vil være noen velgermagnet for kvinner under 40 år nå etter metoo, sier hun.

Dyrstad er også opptatt av hva det betyr for Ap at så mange kvinnelige politikere velger å gi seg.

– Det er ofte en markant mann som dominerer. Man må ta med i regnestykket at fremtredende kvinner gir seg i politikken, og at man da går glippe av mye, sier hun.

Interne saker

Interne stridigheter har hatt mer fokus i partiet, enn politikken til Ap den siste tida. Det får konsekvenser for partiet, mener Johannes Bergh.

– Ap er i en vanskelig situasjon hvor de har mistet velgere, de ligger lavt på målingene og de har ikke klart å utnytte det å være i opposisjon som andre partier har greid, sier Bergh.

De interne stridighetene kan sette stopper for Jonas Gahr Støres drøm å bli statsminister etter neste valg, mener forskeren.

– Blir han statsminister er det på grunn av at de andre rød-grønne partiene gjør det bra. Men det er en grense for hvor svekket Ap kan bli, og Støre likevel bli statsminister, sier han.

– Det Ap nå trenger er ro og orden i rekkene. Dette er noe Trøndelag Ap selv må rydde opp i. Og det vil være positivt for partiet om de finner en løsning, sier forskeren.

– I Ap har det vært for mye metoo og interne saker. Der er ikke positivt for valget, sier han.