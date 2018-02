Vålerengas tre Marbella-kamper: 1-7

Oslo

KOMMENTAR

Tittelen over kan virke depressiv for VIF-folket. Men det er bare fakta. Vålerenga avsluttet sin treningsleir i Marbella med uavgjort mot Molde torsdag. Resultatet kan VIF være mest fornøyd med ettersom vi hadde 9-4 i målsjanser til Molde. Og noen av dem var riktig store.

To uker før seriestart framstår Vålerenga ganske likt som i fjor. De vil ha mye ballbesittelse, men sliter med å bryte igjennom. Vålerengas to beste spillere mot Molde var keeper Marcus Sandberg og kantspiller Simen Juklerød. Og Magnus Retsius Grødem kom inn som et friskt pust og satte inn utligningen etter godt forarbeid av Juklerød.

De tre kampene (0-3 for Tromsø, 0-3 for Ruben Kazan, 1-1 mot Molde) ble litt spesielle på grunn av den dramatiske hendelsen i den første kampen mot Tromsø der begge midtstopperne ble skadet tidlig. Begge ble sendt hjem til Oslo. Og da også Amin Nouri ble satt på sidelinja mot russerne, var det en helt ny forsvarsfirer som ble presentert mot Molde: Christian Borchrevink, Magnus Lekven, Ivan Näsberg og Aron Dønnum. Lekven ryddet bra unna og viste fram en fin pasningsfot. Dønnum er egentlg en offensiv kantspiller med ikke altfor mange defensive fibre. Og Moldes farligheter kom etter raske framstøt på kantene.

Kampbildet ble litt merkelig. Vålerenga var totalt dominerende de første 20 minuttene. Molde var faktisk ikke i etablert angrep før etter 22 minutter. Scoringen deres kom fire minutter senere da Etzaz Hussain fikk skyte upresset fra 20 meter hardt ned i hjørnet. Vålerengas største sjanse hadde Samuel Kari Fridjonsson da han prøvde å styre et skudd ned i venstre hjørne, men Molde-keeperen lå der. Forarbeidet var igjen av Simen Juklerød. Før det hadde Moldes Magnus Karlsson en stor sjanse alene med keeper, men Sandberg viste klasse.

Etter pause hadde Molde en gedigen dobbeltsjanse, først keeper-redning på skudd, så returen rett over tverrligger. Petter Strand hadde gode skuddforsøk og Sander Solberg fikk vandre litt for fritt og skapte sjanser. VIFs bekymring er rett og slett at de slipper til for mange målsjanser. Et lag som skaper nesten tosifret, får gjerne noen mål til slutt.

Magnus Grødem satte inn utligningen 20 minutter før slutt etter innlegg fra Juklerød på høyrekanten. Første halvdel av omgangen styrte Molde før Vålerenga avsluttet best. En stor sjanse på kontring etter et mislykket Molde-frispark burde gitt seiersmålet, men for en gangs skyld var Juklerød for ubesluttsom da VIF kom tre mot to.

Positivt for VIF var det at Daniel Fredheim Holm holdt ut i sin dype midtbanerolle i 90 minutter. Hvor skjør er han? Man kan krisemaksimere ut fra resultatene, men før poengkampene kommer er det viktigst å se bak resultatene. Hovedproblemet er at VIF skaper for få sjanser ut fra den ballbesittelsen dem har. Og 1-7 forteller jo noe, om ikke alt.

Trener Ronny Deila uttrykte tilfredshet med det han hadde sett. Utfordringen blir hva vareopptellingen av forsvarsspillere viser. Og resultatmessig kunne Vålerenga ønsket seg bedre tallrekker. 0-3, 0-3 og 1-1 er tungt å selge inn for å lokke Oslofolk på kamper i mars. Lørdag 3. mars åpner Initility Arena med generalprøve mot Start med påfølgede kickoff samme sted.

Seriestart er borte mot Kristiansund mandag 12. mars. Et godt resultat der, og det blir fort fyr i teltet. Men er dette VIF-laget startklare allerede da? Ronny Deila sier ja. Det må bare VIF-supporterne tro på.

PS. I kampen før på samme bane slo Rosenborg russiske Krasnodar 3-2. Pål-Andre Helland, Birger Meling og Aleksander Søderlund scoret Rosenborgs mål.

KAMPFAKTA

Treningskamp torsdag:

Molde - Vålerenga 1-1 (1-0)

Marbella Football Center: Ca. 250 tilskuere.

Mål: 1-0, Etzaz Hussain (26), 1-1 Magnus Grødem (70).