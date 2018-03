Oslo

KOMMENTAR

VALLE (Dagsavisen): Det var selvfølgelig iskaldt, Oslofolk flest valgte skiskyting i Kollen foran fotball på Oslo øst, men når inntrykkene fra åpningskampen får satt seg, er konklusjonen klar. Dette Vålerenga-laget har noe ekstra å by på.

Vålerenga spilte og spilte i en time, uten å komme i mål. Først da de kom under, løsnet det. Slik er det ofte i fotball. Likevel: Den ballbesittelsen vi så for mye av i fjor, går med større tempo i år. Og med den defensive tryggheten i bunn, vil dette VIF-laget få til noe. For det er større aggressivitet, mer spill i lengderetning og et mer sultent lag vi fikk se. Vålerenga brøt ned Odd etter at lagets gamle VIF-gutt Bilal Njie (selvfølgelig) scoret det første målet på Intility Arena i år. En scoring som keeper Adam Larsen Kwarasey delvis må ta på sin kappe.

Men det ble ikke forsvarsglippen som ble VIFs hovedtema denne kvelden. Det ble den offensive viljen. Da vi passerte et tosiifret antall målsjanser etter hvilen, var det bare å notere med polvottene: Dette kan bli moro. Sam Johnson scoret på sin femte sjanse i kampen og scoringen kom etter et festlig angrep. Og mannen som brente Vålerengas staffespark, Simen Juklerød, fikk gleden av å servere sin andre målgivende pasning. Det veide selvfølgelig betydelig opp for hans alt for løse straffespark. Offside i forspillet? Det er mulig, men den var nok ikke like opplagt som Odd-trener Dag Eilev Fagermo hevdet. Slike grenseland-situasjoner vil det bli mange av i løpet av sesongen.

Før alt dette hadde altså Jonatan Tollås Nation stanget inn utligningen, nesten i ren forbannelse over Odds ledermål. Det minner oss om at Vålerenga trenger flere avsluttere. Og her dukket han opp.

Sam Johnson viste hvilket potensial han har, med sine rykk og jakt på posisjoner. Hans nye piggsvinsveis skulle kanskje signalisere noe. Han var ubehagelig å møte for Odd-stopperne. Amin Nouris offensve spill på høyrebacken blir også et ekstra aktivum for VIF. Vålerenga trenger større variasjon i spillet og disse to gir sine betydelige bidrag. Sam Johnson ble matchvinner i sin andre kamp på rad, og det gjør noe med mentaliteten for hele laget. Og når enda en nykommer, vesntrebacken fra Vancouver, Samuel Adekugbe, hindret en stor Odd-sjanse fem minutter før slutt, ble bildet komplett. Her er det bare å fortsette, Vålerenga. Klubben ser ut til å ha lykkes med noen investeringer. Det betyr mye nå.

Resultatmessig er dette VIFs beste sesongstart siden de slo Viking og Aalesund 2-0 i de to første kampene i 2011. Samme år startet Rosenborg med fire kamper uten seire, og Molde ble seriemester. Vålerenga fulgte opp de to seirene med bråstopp og vant ikke igjen før bjørkene sto grønne. Det vil neppe skje i år. For dette laget ønsker bare å utvikle seg videre. Og av de andre kampene vi har sett i de to første rundene er det ingen ag som har spilte bedre enn dette.

Nå er det landslagspause etter tidenes kaldeste serieåpning og neste oppgave er Sarpsborg 08 på bortebane 2. påskedag. Toppkamp i runde tre altså.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Odd 2-1 (0-0)

Intility Arena: 6063 tilskuere.

Mål: 0-1 Bilal Njie (58), 1-1 Jonatan Tollås Nation (60), 2-1 Sam Johnson (65).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Jonatan Tollås Nation, Samuel Kari Fridjonsson, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Abdi Ibrahim (Samuel Kari Fridjonsson fra 46.), Daniel Fredheim Holm, Magnus Lekven – Simen Juklerød, Sam Johnson (Fitim Azemi fra 81.), Chidera Ejuke (Bård Finne fra 90.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Vegard Bergan, John Kitolano – Fredrik Nordkvelle (Markus André Kaasa fra 72.), Jone Samuelsen, Thomas Grøgaard – Bilal Njie (Martin Broberg fra 78.), Torgeir Børven, Elbasan Rashani (Stefan Mladenovic fra 84.).