Oslo

Etter tre kamper og tre seire og ni poeng er det en passe test laget får i kveld: Storhamar på bortebane.

– Vi har jobbet mye med forsvarsorganisering og det får vi igjen for nå, sier VIF-trener Roy Johansen til Dagsavisen.

Det er bare å lese tabellen for å få bekreftelsen på at han har rett.

Fem kamper uten poeng

Ett baklengsmål etter ni perioder er imponerende. Og dramatisk motsatt enn åpningen i fjor.

Da hentet ikke Vålerenga ett eneste poeng før den sjette kampen sto på programmet.

Etter 3-0 seieren over Sparta tirsdag kveld, var følelsen av flyt kraftig til stede i VIF-garderoben i Furuset Forum.

Laget spiler egentlig på biortebane hele tida, men tvinges til å lage Furuset til sin egen hukle til nye Jordal amfi kanskje står ferdig i 2020.

Johansen og spillerne peker på evnen til kun å fokusere på det sportslige.

Tobias Lindström scoret to av målene mot Sparta der VIF hadde scoret to mål før folk hadde funnet plassene sine.

Bedre i overtall

Nå fortsetter et friskt kampprogram med Storhamar i kveld og Manglerud Star i Furuset Forum igjen på søndag.

Keeper Steffen Søberg har sluppet inn ett mål og er bunnsolid bak et hardtarbeidede forsvar.

– Og vi er blitt bedre til å håndtere overtall også, sier Roy Johansen, som igjen har sørget for at VIF-spillerne kanskje er Norges best trente lag. For trene godt kan alle gjøre. Uavhengig av rammebetingelsene for øvrig.