Vålerengas første seier på La Manga

Oslo

Dermed endte oppholdet med tap 0-1 for Neuchatel Xamax, uavgjort 0-0 mot CSKA Moskva og seier 2-1 mot Silkeborg. Om ikke annet, stigning resultatmessig.

Igjen stilte Vålerenga med to forskjellige lag i de to omgangene og uruguayaneren Felipe Carvalho fikk sin debut da han spilte midtstopper sammen med Markus Nakkim etter pause.

Bunnsolid forsvar

Den store venstrebeinte midtstopperen bidrar med mye muskler og kraft. Men også i denne kampen slapp VIF-forsvaret nesten ikke til målsjanser i mot, danskenes mål kom på et svært billig straffespark da Amin Nouri var uheldig og rev ned en motstander som ikke var i scoringsposisjon. David Skhirtladze satte ballen midt i mål. Hvis Adam Larsen Kwarasey hadde stått stille, hadde han reddet skuddet.

Da var det spilt en halvtime i sola på La Manga og danskene tok ledelsen mot spillets gang. Før dette hadde Henrik Kjelsrud Johansen satt inn en scoring for VIF, men den ble annullert for offside. Og vi noterte en god sjanse til Chedira Ejuke da han skjøt ned i høyre hjørne, men der lå keeper klar.

Vålerengas utligning kom etter 36 minutter da Kjelsrud Johansen gjorde alt rett og banket ballen med venstrebeinet opp i venstre vinkel. En dansk klarering gikk rett i brystkassa på Kjelsrud Johansen, han dempet ballen fint og la den selv til rette da han avsluttet fra straffemerket på volley.

Kjennetegnet for denne 1. omgangen var Vålerengas høye og intense press som ga en rekke overganger. Men det medførte ikke mange rene avslutninger.

Silkeborg ligger på 10. plass i den danske Superligaen som fortsetter sin ligasesong i midten av februar. De ble konstant presset bakover at et mye mer aggressivt VIF-lag.

Endelig mål for Azemi

Kampbildet etter pause ble nesten det samme, men med enda flere VIF-sjanser. Særlig hadde Magnus Grødem to store muligheter, ved den siste anledningen headet han utenfor for åpent mål.

Aron Dønnum fikk også servert en god mulighet, men misset i skuddøyeblikket.

Men høydepunktet kom etter 71 minutter da Fitim Azemi avgjorde kampen. En flott stikker fra Felix Horn Myhre sendte Azemi alene med Silkeborg-keeper Thomas Nørgaard og den opprinnelige Follo-spilleren gjorde alt rett og satte ballen rolig mellom beina på keeper og i mål.

En Azemi, som virket litt lettere i steget nå, bidro også med noen gode gjennombruddspasninger i den omgangen han spilte.

Danskene produserte ingenting, deres eneste sjanse kom på en overgang etter en grov feilpasning fra Myhre, danskenes spiss ble løpt overende og VIF var heldige som ikke fikk straffespark i mot.

En aggressiv stil

For trener Ronny Deila var det antagelig hyggelig å se at mange spillere fungerte bra i denne kampen og det høye presset han legger opp til, ble fulgt opp. VIF har trent ganske intensivt under oppholdet på La Manga og ikke løst spesielt opp inn mot kampene.

Og han har nå solide stopperpar å velge blant: Tollås Nation/Näsberg før pause, Carvalho/Nakkim etter pause. Og i bakhånd er Enar Jääger på vei tilbake etter skade. Og det virker ganske klart at Amin Nouri og Sam Adekugbe blir førstevalget på backplass i dette VIF-laget.

Nå reiser Vålerenga hjem og neste treningskamp spilles mot Kristiansund i Vallhall fredag om en drøy uke.

PS. VIF fortsetter også å alternere på kapteinsrollen. Onsdag var Daniel Fredheim Holm sjefen før pause, Magnus Lekven etter hvilen.

KAMPFAKTA

Silkeborg - Vålerenga 1-2 (1-1)

Bane A, La Manga: Ca 100 tilskuere.

Mål: 1-0 David Skhirtladze, straffe (30), 1-1 Henrik Kjelsrud Johansen (36), 1-2 Fitim Azemi (71).

VIFs lagoppstilling:

1. omgang: Adam Larsen Kwarasey - Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe - Abdisalam Ibrahim, Daniel Fredheim Holm, Samuel Kari Fridjonsson - Chidera Ejuke, Henrik Kjelsrud Johansen, Simen Juklerød.

2. omgang: Kristoffer Klaesson - Christian Borchgrevink, Markus Nakkim, Felipe Carvalho, Nicolay Grimstad - Felix Horn Myhre, Magnus Lekven, Magnus Retsius Grødem - Aron Dønnum, Fitim Azemi, Bård Finne.