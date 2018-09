Vålerengas 2.-lag med viktig seier i bunnstriden

Oslo

Av NTB

Oliver Edvardsen ga Vålerengas 2.-lag ledelsen etter ett kvarters spill, og noen minutter før sidebytte doblet Sander Haugaard Werni ledelsen. Vålerenga 2-spissen står med tolv mål i år. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Vålerengas 2.-lag.

Henrik Andersen reduserte for Flekkerøy etter 62 minutter. Sakarias Opsahl scoret 3-1-målet for Vålerengas to minutter før slutt. Minuttet før full tid reduserte innbytter Magnus Ask Mikkelsen til 2-3 for Flekkerøy. Edvardsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 ett minutt senere. Rett før det ropte hjemmelaget på straffespark i den dramatiske avslutningen.

Flekkerøys Nils Petter Andersen og Isak Reinhardsen fikk gult kort. For Vålerengas 2.-lag fikk Aron Dønnum gult kort.

Dønnum og Felix Horn Myhre var med i startelleveren dagen etter at de kom inn som innbyttere i A-lagets kamp mot Rosenborg. Også Magnus Grødem spilte fra start.

Med seieren passerte VIF Fløy på tabellen på bedre målforskjell, og har nå fire lag bak seg.

Vålerenga 2 møter Kjelsås på Intility arena søndag i neste runde. (NTB)