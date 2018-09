Vålerengas 2.-lag i målfest

Oslo

Av NTB

Edvardsen ga Vålerengas 2.-lag ledelsen etter ett kvarters spill, og noen minutter før sidebytte doblet Sander Haugaard Werni ledelsen. Vålerenga 2-spissen står med tolv mål i år. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Vålerengas 2.-lag.

Henrik Andersen reduserte for Flekkerøy etter 62 minutter. Sakarias Opsahl scoret 3-1-målet for Vålerengas 2.-lag to minutter før slutt. Minuttet før full tid reduserte innbytter Magnus Ask Mikkelsen til 2-3 for Flekkerøy. Edvardsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 ett minutt senere.

Flekkerøys Nils Petter Andersen og Isak Reinhardsen fikk gult kort. For Vålerengas 2.-lag fikk Aron Dønnum gult kort.

1100 tilskuere løste billett til oppgjøret.

Flekkerøy spiller neste kamp mot Egersund 22. september, og Vålerenga 2 møter Kjelsås dagen etter. (NTB)