Oslo

For Vålerenga slapp med skrekken da Grorud fikk et straffespark få skjønte noe av tidlig, men keeper Marcus Sandberg viste at han er en seriøs utfordrer til Adam Larsen Kwarasey. For straffesparket var ikke dårlig, men keeperprestasjonen var enda bedre. Svensken lå som en katt nede i sitt høyre hjørne og reddet straffesparket fra Zirak Ahmed etter sju minutters spill.

Sistnevnte hadde mye selvtillit etter hat trick i siste kamp, men her møtte han en bedre keeper. Og Samuel Kari Fridjonsson var lettet over at hans påståtte takling ikke ble avgjørende. Islendingen, som måtte ta jobben som høyreback i VIF-laget mente han ikke var nær Elias Hagen som ble felt.

Og det er slike muligheter et 2. divisjonslag må sette hvis de skal slå ut en presumptivt sterkere motstander i cupen.

Carvalho matchvinner

I stedet ble det Vålerengas kraftpakke Felipe Carvalho som satte inn det målet Vålerenga trengte. Etter headingen i tverrliggeren fra Sam Johnson var Carvalho våkent tilstede på returen fra kort hold etter 23 minutters spill.

Ti minutter tidligere hadde han sendt et prosjektil i tverrliggeren med banens beste venstrebein. Dermed fikk mannen fra Uruguay både sin første scoring og ble matchvinner i en litt ekkel kamp for VIF der de hadde alt å tape.

Visste hva de møtte

Vålerenga forberedte oppgjøret som om det var en kamp i Eliteserien. Det var helt nødvendig. For Grorud utfordret VIF både på kraft og tempo i det ufyselige 1. mai-været på Grorud idrettsplass. Laget har tre strake seire i serien og visste at de kunne utfordre Vålerenga i en enkeltkamp.

Det ble en festlig 1. omgang for dem som holdt ut i regnværet, begge lag skapte sjanser, Vålerengas var hakket større. Og at det var høy temperatur i hvert fall på banen fikk vi se i omgangens fem siste minutter da dommer delte ut fire gule kort.

Etter pause ble sjansene langt færre i det som ble en duellkamp over hele banen. Omgangens største sjanse fikk Samuel Kari Fridjonsson to minutter før slutt da han upresset satte ballen over fra 15 meter. En slik sjanse skal en potensiell VM-spiller sette!

– Det var ikke noen stor prestasjon av oss, men vi gjør det vi må og går videre uten ekstraomganger. Det måtte vi ha i tilsvarende runde i fjor, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

– All honnør til Grorud. De var på og først i duellene, særlig i 1. omgang. Vi kommer oss etter pause og har bedre kontroll på dem. Dessuten er jeg fornøyd med at vi holder nullen, legger han til.

Dårlig vær ødela

Grorud merket at de møtte et mer kontant forsvar enn i 2. divisjon. Tross iherdige forsøk og mange kryssløp og veggpasninger klarte de aldri å bryte ned stopperduoen Carvalho og Tollås Nation. Så er antagelig duoen nå et av landets beste stopperpar.

Grorud håpet på 3000 tilskuere i sitt 100 år som idrettslag, men tallet ble halvert i det iskalde regnet dessverre.

Mange av dem bør komme igjen når laget skal ut i toppkampen mot Raufoss lørdag, også dem uten poengtap så langt i denne 2. divisjonsavdelingen. Og det er tross alt der Groruds viktigste kamper spilles. Dette nederlaget var deres første i obligatorisk kamp denne sesongen. Også Raufoss tapte sin cupkamp 1. mai, 2-4 for Kongsvinger borte.

Vålerenga kan puste ut noen dager før de møter Haugesund på Intility arena søndag.

Fotball-NM menn tirsdag, 2. runde:

Grorud – Vålerenga 0-1 (0-1)

Grorud idrettsplass: 1455 tilskuere.

Mål: 0-1 Felipe Carvalho (24).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Gult kort: Faisal Dahir, Faysal Ahmed, Geirald Meyer, Grorud. Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Abdi Ibrahim, Vålerenga.

Lagene:

Grorud (4-2-3-1): Emil Ødegaard – Ali Iqbal, Geirald Meyer, Emilio Garcia, Faisal Dahir – Faysal Ahmed (Alvaro Torres Arjona fra 63.), Martin Høyland – Ahmed Zirak (Vetle Skåttun fra 46.), Preben Mankowitz, Elias Kristoffersen Hagen (Henning Bunæs fra 80.) – Fredrick Pettersen.

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg – Samúel Kári Fridjónsson, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg – Magnus Grødem, Ernest Agyiri (Amin Nouri fra 81.), Abdi Ibrahim (Bård Finne fra 69.) – Simen Juklerød, Sam Johnson, Chidera Ejuke (Felix Myhre fra 69.).

Øvrige resultater i 2. runde:

Orkla – Ranheim 1-3, Kongsvinger – Raufoss 4-2.

Resten av runden spilles onsdag og torsdag.