Vålerenga slo tilbake. Men må vinne tre til

Etter 0-3 i kamper var utgangspunktet greit foran onsdagens fjerde kvartfinale i hockey-sluttspillet i Furuset Forum: Vinn eller forsvinn. Eller: Vinn eller sesongen er over.

Sesongen varer i hvert fall i to dager til. For sannheten er jo at Lillehammer har tre matchballer igjen for å sikre seg semifinaleplass.

- Alt kan skje, også at vi vinner fire kamper på rad, sa VIF-trener Roy Johansen før kampstart.

Unngikk utvisninger

Og han fikk se at VIF var i føringen fra start til slutt. Hovedårsak: Kontroll på de mest unødvendige utvisningene. For denne kvelden var de nesten fraværende og da ble det betydelig verre for Lillehammer å score, selv om de vant skuddstatistikken totalt i kampen: 36-27. Kun en gang havnet en VIF-spiller i utvisningsboksen.

Det var Tobias Lindström som fikk Vålerenga på skinner i denne kampen foran over tusen tislkuere denne kvelden. I løpet av seksten sekunder tidlig i første periode satte han inn de to første VIF-scoringene bak et forvirret Lillehammer-lag. Stefan Espeland var pasningslegger til begge scoringene.

Lillehammer fikk redusert, men Lindström fikk økt ledelsen til 3-1 før perioden var over. Den kom i overtall. Faktisk på Vålerengas attende forsøk med en spiller mer på isen i løpet av disse kampene. Det sier noe om hvor skøyta har trykket.

Var mest effektive

Midtperioden ble mye tammere fra VIFs side, Lillehammer reduserte fortjent før Rasmus Juell utnyttet et kontringsspill effektivt. I det hele tatt var effektiviteten foran mål den store forskjellen på lagene denne kvelden.

Vålerengas siste scoring satte Martin Laumann Ylven inn i tomt mål et halvt minutt før slutt da Lillehammer hadde tatt ut keeper. Fire sekunder før slutt fikk Lillehammer inn sitt siste trøstemål.

Kampen var en stor opptur for Vålerenga, men må altså gjenta prestasjonen i Kristins hall fredag kveld.

Storhamar ble første lag som ble klare for semifinale onsdag. Lørenskog er ute.

NM-sluttspillet ishockey menn onsdag, kvartfinaler 4. kamp (best av 7):

Vålerenga – Lillehammer 5-3 (3-1, 1-1, 1-1), sammenlagt 1-3

Furuset Forum: 1004 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (7.17) Tobias Lindström (Stefan Espeland), 2-0 (7.33) Lindström (Espeland), 2-1 (16.05) Nick Dineen (David Morley, Joey Benik), 3-1 (19.46) Lindström (Rasmus Ahlholm, Simon Mattsson).

2. periode: 3-2 (25.08) Stephan Vigier (Brett Cameron, Brendan Ellis), 4-2 (31.02) Rasmus Juell (Colin Olsen, Brede Csiszar).

3. periode: 5-2 (59.30) Martin Laumann Ylven (Fabian Gunnarsson, Filip Gunnarsson), 5-3 (59.56) Jacob Noer (Fredrik Dahl, Christian Fosse).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min. Lillehammer 3 x 2 min. og en matchstraff.

Lørenskog – Storhamar 0-6 (0-1, 0-2, 0-3), sammenlagt 0-4

Lørenskog ishall: 852 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (0.48) Kodie Curran.

2. periode: 0-2 (35.25) Robin Dahlstrøm (Christian Larrivée, Joachim Jensen), 0-3 (37.29) Dahlstrøm (Jensen, Larrivée).

3. periode: 0-4 (43.24) Curran (Mikael Zettergren), 0-5 (52.25) Dahlstrøm (Larrivée, Jensen), 0-6 (56.39) Hampus Gustafsson (Martin Rønnild).

Dommere: Lars-Arve Kronborg, Lillehammer og Thomas Tysland, Jutul.

Utvisninger: Lørenskog 8 x 2 min og 1 x 10 min. Storhamar 7 x 2 min.

Manglerud Star – Sparta 1-6 (0-1, 1-3, 0-2), sammenlagt 2-2

Manglerudhallen: 893 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (1.46) Tim Robin Johnsgård (Troy Rutkowski).

2. periode: 1-1 (22.56) Mathias Trygg (Michael Stenersen, Jesper Hoel), 1-2 (33.33) Kyle Osterberg (Niklas Roest), 1-3 (37.14) Rutkowski (Greg Wolfe, Roest), 1-4 (39.01) Wolfe (Tommy Kristiansen, Rutkowski).

3. periode: 1-5 (40.19) Osterberg (Roest, Wolfe), 1-6 (54.34) Osterberg (Wolfe, Kristian Østby).

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Manglerud Star 7 x 2 min. Sparta 5 x 2 min.

Stavanger – Frisk Asker 1-3 (0-0, 0-1, 1-2), sammenlagt 1-3

DNB Arena: 2974 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (28.29) TJ Foster (Vinny Saponari).

3. periode: 0-2 (42.40) Nick Pageau (Patrick Wall), 1-2 (51.47) Dennis Sveum (Mathias Trettenes, Eirik Salsten), 1-3 (59.59) Petter Kristiansen.

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Stavanger 4 x 2 min. Frisk Asker 3 x 2 min.

Gjenstående kamper: 9/3, 11/3 og evt. 13/3.