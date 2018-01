Vålerenga rotet bort ledelsen og tapte

Oslo

Av Stian Grythaugen

Vålerenga ledet 2-0 helt til det gjensto fire minutter, men Lørenskog slo tilbake og vant 3-2 etter straffeslag i lokalderbyet i eliteserien i ishockey torsdag.

Det sto 2-2 etter ordinær tid, og det kom ingen mål i forlengningen. Dermed måtte det straffer til, og der gjorde Lørenskogs Sebastian Johansen målet som ble utslagsgivende.

Colin Olsen gjorde 1-0 til VIF med 23 sekunder igjen av 1. periode. 2. periode ble målløs, før Rasmus Juell la på til 2-0 etter 53.13 spilte minutter.

Drøye tre minutter senere scoret hjemmelaget Lørenskog sitt første mål i kampen ved Drew Schiestel, og da Marc Hagel gjorde 2-2 med mindre enn to minutter igjen å spille, måtte det forlengning til.

Til slutt måtte Vålerenga-trener Roy Johansens nøye seg med ett poeng.

Frisk Asker gjenerobret på sin side 2.-plassen på tabellen etter 6-1 hjemme mot Kongsvinger. Magnus Geheb (2), Patrick Wall, Endre Medby, Taylor Foster og Anders Bastiansen scoret for hjemmelaget. Daniel Trnavsky scoret for Stjernen.

Frisk Asker og Sparta har begge 72 poeng, men Frisk Asker har bedre målforskjell.

Manglerud Star slo Stjernen 4-2 på egen is. Dylan Richard (2), Matthew Vanvoorhis og Peter Lindblad scoret for hjemmelaget. Stjernens to mål kom i 3. periode, og de som sto bak var Niklas Bröms og Joacim Sundelius.