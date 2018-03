Oslo

KOMMENTAR

«Vi skal trene best i verden», var lenge et postulat i Olympia­toppen da den nye toppidretten ble meislet ut på 90-tallet. Det ser ut som mye av strategien har lykkes.

I Vålerenga er man inne på det samme. Klubben blir aldri verdens beste fotballag, men de kan være i tetsjiktet i hvordan trening organiseres og gjennomføres. Det er ikke dette publikum kommer for å se på, men det gir et grunnlag som kan løfte sluttproduktet.

Dagens Vålerenga skal primært ha en spillergruppe som tåler knallhard trening og gjerne spille tre kamper i uka. Det var derfor den årelange kapteinen Christian Grindheim ikke fikk fortsette. Han kunne ikke trene nok. Nå skal det gå på høyoktan i Vålerenga. Spillerne skal ha motorer som kommer frt opp i hastighet og som restituerer kjapt.

Les også: Ble syk, men er spilleklar igjen+

Søndag kveld inviterer Vålerenga til årets første iskalde fotballkamp på hjemmebane. Gjengen som løper utpå Intility Arena har stort sett trent to dager om dagen, først en fotballøkt med høy intensitet midt på dagen, så styrketrening om ettermiddagen. I tillegg har man innført en lett treningsøkt på kampdag, for å få kroppene i gang.

Spillere vi har snakket med forteller om et treningsnivå de aldri har kjent på tidligere i sin karriere. De utvalgte skal tåle det. Men det rare med fotball er at det ikke er noen automatikk mellom hard trening og prestasjoner i kamp. Dette var fjorårets store paradoks i VIF. Ofte hadde treningene høyere intensitet enn kampene. En mental utfordring?

Les også: Aperopet: Det handler om flyt

Alle spillerne i VIF analyseres. Det som heter kamp- og trenings-tilgjengelighet kartlegges. Det betyr hvor mange økter eller kamper spillere må stå over. Statistikken viste en kurve som gikk i riktig retning. Antall skader gikk ned.

Nå handler det om presisjon og nøyaktighet med en ball. Da handler det om andre ferdigheter enn oksygenopptak. Norsk fotball er ikke verdens beste, men den er ganske intens. Det handler også om å bruke makskreftene i rette øyeblikk. Det er lettere å styre når man er godt trent. Og ikke bryr seg om kulda.

Les også: Deila vil ha mer kynisme i Vålerenga

Lørdag avga både Rosenborg og Sarpsborg 08 poeng. Rosenborg står med ett poeng etter to kamper, deres svakeste sesongstart siden 2011. Det året ble Molde seriemester. Med seier mot Odd er Vålerenga fem poeng foran allerede. Etter denne kampen er det en to uker lang landslagspause og påskeferie. Alle ser hva det vil si for humør og vårlig optimisme rundt et fotballag som er sulteforet på suksess.

2. SERIERUNDE

Spilt lørdag: Lillestrøm – Sarpsborg 2-2 (1-1), Rosenborg – Kristiansund 2-2 (0-1).

Spilles søndag: 18.00: Brann – Bodø/Glimt, Haugesund – Molde, Tromsø – Strømsgodset, 20.00: Vålerenga – Odd.

Utsatt: Sandefjord – Ranheim (spilles 11/4), Stabæk – Start (spilles 26/4).