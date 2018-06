Vålerenga møter Rosenborg i kvartfinalen etter cupdrama i nord

Oslo

«Cupdrama» er et slitt uttrykk, men av og til er det ingen annen måte å beskrive en kamp på. Det finnes tross alt ikke noe mer spennende enn cupspill. I Tromsø torsdag fikk vi servert seks mål, rødt kort og straffesparkkonkurranse. Man fikk alt med andre ord.

Allerede tidlig i kampen skulle fikk vi se at denne kampen kom til å bli underholdende, for det tok ikke mer enn tre minutter før Bård Finne banket ballen via en Tromsø-spiller og dalte over Jacob Karlstrøm og i mål.

Det ble en kamp med mange sjanser. Tromsø var nære ved å utligne før Magnus Grødem var frampå etter en feilpasning litt senere, men Grødem gikk seg bort og avslutningen ble svak og Karlstrøm fikk parert.

Etter 20 minutter forsøkte tidligere VIF-spiller Daniel Berntsen seg for Tromsø, men skuddforsøket fra distanse ble stoppet av en god Marcus Sandberg.

Syv minutter senere var Bård Finne på farten igjen, men også Karlstrøm vartet opp med en god redning. I stedet for 0-2 tok Tromsø med seg ballen oppover på banen, og tre minutter etter Finnes mulighet stod det 1-1. Daniel Berntsen var sist på ballen for Tromsø.

Lagene gikk til pause med uavgjort, men det kunne fort blitt flere mål.

Fortsatte i samme sporet

Tromsø og VIF så ut til å trives med den åpne og underholdende fotballen, for det var ikke mye endring å spore etter hvilen. Sjansene fortsatte å strømme for begge lag.

Etter en times spill var Daniel Berntsen på farten for Tromsø igjen, men Felipe Carvalho kom stormende til i siste liten og fikk avverget.

I det 69. spilleminutt kom Runar Espejord inn for Tromsø, og bare sekunder senere klinket det unge spisstalentet inn målet som plutselig snudde kampen i Tromsøs favør.

Vålerenga kjempet på for å få balanse i regnskapet, men utligningen lot vente på seg. 81 minutter var passert da Samuel Adekugbe fant Sam Johnson med et lavt innlegg fra venstre. Johnson fikk tid og rom og banket ballen i nota. 2-2.

Tre minutter før full tid var Simen Wangberg svært nære å sikre Tromsø-seier etter et frispark. Ballen havnet i beina på midtstopperen, men Adekugbe forstyrret nok og det hele endte med et hjørnespark. Dermed ble det ikke flere mål i ordinær tid og de to lagene måtte ut i ekstraomganger.

Kjempesjanser

Og opp ikke kampen hadde hatt nok dramatikk fra før så ble det enda villere i ekstraomgangene. Under minuttet av første ekstraomgang var spilt da Runar Espejord var nære på med et hodestøt og kun 30 sekunder senere var Finne alene igjennom for VIF, men nok en gang ble forsøket hans stoppet av Karlstrøm.

Et par minutter senere fikk Chidera Ejuke ballen like utenfor 16-meteren. Det så først ut til at han skulle forsøke et skudd, men trakk seg i siste liten. Ubesluttsomheten resulterte i en glitrende liten stikker til Bård Finne, og denne gangen ble det innertier og kveldens andre for bergenseren.

Vålerenga så ut til å gå til pause i ekstraomgangene med ledelse, men i det 100. spilleminutt var Runar Espejord igjennom for Tromsø. Han ville ikke være noe dårligere enn Finne og chippet elegant ballen over Sandberg og dermed stod det plutselig 3-3.

Som i starten av den første ekstraomgangen gikk lagene rett i angrep. Denne gangen var det Vålerenga sin tur til å prøve seg først. Nok en gang var det Bård Finne som var på farten. Finne rundet keeperen, men ballen ble stoppet av Simen Wangberg på streken. Minuttet etter var det Tromsø og Runar Espejord som skulle forsøke seg på hat-tricket. Han gjorde som Finne og rundet keeper, men skuddet gikk i nettveggen fra litt skrå vinkel.

Sjansene haglet og det var nesten utrolig at ingen av lagene klarte å sette inn det avgjørende målet. Simen Juklerød forsøkte seg med et langskudd som strøk like utenfor stolpen etter 108 minutter. Syv minutter senere var Robert Taylor på full fart framover for Tromsø. Daniel Fredheim Holm kom på etterskudd og ødela overgangen til Tromsø. Belønningen var midtbanespillerens andre gule kort og dermed rødt for VIF-kapteinen med fem minutter igjen av kampen.

Med en mann mer var det naturlig nok Tromsø som presset på for seier, men den avgjørende scoringen kom aldri og dermed måtte lagene avgjøre kampen med straffesparkkonkurranse.

Espejord og Tollås Nation åpnet med å score på hver sin straffe før Jostein Gundersen prøvde en merkelig lobb som Sandberg enkelt redda.

– Går jeg til én av sidene, går den selvfølgelig i mål, men å «chippe» der er høy risiko. Det må man kunne si, sa Sandberg til NTB etter kampen.

De påfølgende straffene ble alle satt sikkert i mål og til slutt kunne Chidera Ejuke sende Vålerenga til kvartfinalen med det femte straffesparket. Ejuke holdt hodet kalt og trillet enkelt ballen ned i høyre hjørne, mens Karlstrøm gikk til venstre.

Kvartfinalene ble trukket etter kampslutt. Der ble det klart at Vålerenga møter Rosenborg på bortebane i kvartfinalen.