Vålerenga herjet med Manglerud Star

Manglerud Star hang med til 1-1 i første periode mot Vålerenga hjemme i Manglertudhallen, før byens storebror sa takk for følget. Tobias Lindström scoret to av målene da ledelsen hadde økt til 4-1, før Sam Coatta og Pontus Finstad sørget for at ledelsen var knappet inn til 3-4.

Da var det spenning i kampen igje og Manglerud Star klarte å skape et visst trykk.

Men et hattrick fra Rasmus Ahlholm, og en siste scoring av Stefan Espeland, gjorde at Vålerenga vant hele 8-3.

Dermed er laget fire poeng bak Stavanger Oilers på tabelltoppen, og kan kutte kraftig ned på forspranget søndag.

På årets nest siste dag inviteres det til realt toppoppgjør i Oslo.

Oilers tjuvstartet

Stavanger Oilers tjuvstartet den 33. eliteserierunden en halvtime før konkurrentene, og tok tidlig kommandoen ved Daniel Rokseth i første periode.

Mario Lucia økte til 2-0 i andre periode, før Austin Cangelosi ga Lillehammer fornyet håp med sin 1-2-scoring.

Men håpet varte ikke lenge. Tre scoringer i løpet av åtte minutter gjorde at Stavanger ledet 5-1 før tredje periode. Patrick Ulriksen, Henrik Medhus og tidligere Lillehammer-spiller Stephan Vigier scoret målene.

Kristian Forsberg fastsatte sluttresultatet til 6-1 i siste periode. Det var klubbens 11. strake seier.

Stavanger Oilers har fortsatt fire poengs ledelse på toppen av tabellen etter Vålerenga knuste Manglerud Star i fredagens lokaloppgjør.

Lillehammer innehar fjerdeplassen, men luka til topp tre begynner å bli stor.

Frisk Asker-kollaps

Storhamar slet med å få hull på Frisk Asker, men etter at Robin Dahlstrøm åpnet scoringene i andre periode, kollapset Asker-laget fullstendig i siste periode. Kjetil Martinsen scoret to, mens Jimmy Andersson og Aaron Irving også kom på scoringslista i hamarsingenes 5-0-seier.

Den regjerende mesteren er poenget bak Vålerenga på en tredjeplass.

Stjernen med opptur

Stjernen, som måtte kvitte seg med to spillere i jula på grunn av økonomiske problemer, deriblant kaptein og toppscorer Hampus Gustafsson, fikk en opptur i bunnoppgjøret mot Ringerike.

Cristoffer Berger sendte Stjernen i ledelsen etter bare 15 sekunder av kampen, før Michael Söderberg utlignet for Hønefoss-laget.

Eirik Børresen sørget for at Stjernen tok tilbake ledelsen før andre periode, og etter en målløs midtperiode ordnet Jonathan Hermansson 3-1-seier.

Stjernen er på 7.-plass med 29 poeng. Tabelljumbo Ringerike har 13 poeng til Manglerud på plassen over nedrykk. Manglerud har 25 poeng. (NTB)

Eliteserien ishockey fredag, 33. runde:

Manglerud Star – Vålerenga 3-8 (1-2, 2-3, 0-3)

Manglerudhallen: 786 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (6.38) Filip Gunnarsson (Oskar Ekelund), 1-1 (15.15) Sam Coatta (Per Person), 1-2 (18.31) Tobias Lindström (Ekelund).

2. periode: 1-3 (24.35) Andreas Stene (Stefan Espeland, Ekelund), 1-4 (26.30) Lindström (Espeland, Martin Røymark), 2-4 (27.35) Coatta (Steffen Ratejczak, Magnus Henriksen), 3-4 (29.07) Pontus Finstad (Mats Jensen Grøsvik, Petter Andersen), 3-5 (38.37) Rasmus Ahlholm (Røymark).

3. periode: 3-6 (46.15) Ahlholm (Morten Ask), 3-7 (47.14) Ahlholm (Gunnarsson, Espeland), 3-8 (49.19) Espeland (Ahlholm, Lindström).

Dommer: Robin Berg, Stjernen, Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Manglerud 2 x 2 min. Vålerenga 2 x 2 min.

Øvrige kamper fredag:

Stavanger – Lillehammer 6-1 (1-0, 4-1, 1-0)

DNB Arena: 4520 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (16.19) Daniel Rokseth (Kristian Forsberg, Jacob Lagacé).

2. periode: 2-0 (20.27) Mario Lucia (Stephan Vigier, Lagacé), 2-1 (29.35) Austin Cangelosi, 3-1 (31.16) Patrick Ulriksen (Robin Mathisen, Markus Vikingstad), 4-1 (33.08) Henrik Medhus (Rokseth, Brandon Burlon), 5-1 (39.12) Vigier (Lucia).

3. periode: 6-1 (44) Forsberg (Philip Lane).

Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar, Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Stavanger 7 x 2 min. Lillehammer 6 x 2 min. 1 x 5 min. 1 x 10 min.

Storhamar – Frisk Asker 5-0 (0-0, 1-0, 4-0)

CC Arena: 4620 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (25.21) Robin Dahlstrøm (Niklas Fogström, Joel Johansson).

3. periode: 2-0 (43.55) Kjetil Martinsen (Mikael Dokken, Fogström), 3-0 (51.59) Jimmy Andersson (Johansson), 4-0 (53.13) Martinsen (Dokken), 5-0 (54.02) Aaron Irving (Dahlstrøm, Patrick Thoresen).

Dommer: Marcus Wannerstedt, Ski, Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min. Frisk 4 x 2 min.

Stjernen – Ringerike 3-1 (2-1, 0-0, 1-0)

Stjernehallen.

Mål:

1. periode: 1-0 (0.15) Christoffer Berger (Philip Hansen, Peter Lindblad), 1-1 (5.35) Michael Söderberg (Dennis Ryttar), 2-1 (9.30) Eirik Børresen (Michael Eskesen).

2. periode: Ingen.

3. periode: 3-1 (52.29) Jonathan Lars Hermansson (Daniel Trnavsky, Magnus Haugen).

Dommer: Eirik Hansen, Jutul, Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Stjernen 11 x 2 min. Ringerike 9 x 2 min. 1 x 5 min.