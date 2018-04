Oslo

ÅRVOLL KUNSTGRESS (Dagsavisen): For første runde i cupen er et risikopprosjekt for alle toppag helt til den første ballen ligger i nota.

Det hadde stablet seg opp rekordstore 2600 tilskuere på jordvollene ved Årvoll skole og de fikk se et hjemmelag som fulgte Simen Stamsø-Møllers spådom til Dagsavisen før kampen: - Kanskje det blir ekte fotballkamp i 20-30 minutter.

Det ble det tidvis og Årvoll fikk i hvert fall en corner. Men ikke stort mer.

– Men vi hang med i en halvtime. Det er jeg fornøyd med. Synd det ikke holdt til pause, sier Årvoll-trener Glenn Andersen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skredet gikk

Etter 31 minutter sendte Vålerengas ferske portugisiske midtstopper Joao Meira bortelaget i ledelsen på en stuss, og da gikk skredet. Målskredet.

Ti minutter senere sto det 0-5 på den ikke-eksisterende lystavla etter at Vålerenga hadde avslutningstrening inne på Årvolls banehalvdel.

Simen Juklerød (2), Fitim Azemi og Bård Finne scoret målene etter at Ernest Agyiri hadde spilt opp til tre av dem. Driblinger, langskudd og headinger i skjønn forening.

Les også: Kritisk til Vålerengas talentarbeid (DA+)

Avansert underholdning

Og Vålerenga, for anledningen i sine originale magenta (eller rosa!) bortedrakter, nøt langturen til Oslos nordkant. I pausen var det til og med oppvisning i cheerleading og høy stemning på Årvoll.

Etter pause roet det seg litt, men Fitim Azemi, som Vålerenga har ventet og ventet på, åpnet omgangen med å score sitt andre. Viktig, særlig for Azemi som har slitt tungt hvert minutt han har vært i Vålerenga. Rett etterpå fikk han assist da Peter Michael satte inn 7-0.

For Årvoll var årets største publikumskamp over, mens Vålerenga retter blikket mot toppkampen mot Molde kommende søndag.

Simen Stamsø Møller var mest fornøyd med å ha skapt en publikumsfest på en bane der det vanligvis ikke er trengsel ved inngangen. Halvveis ut i første omgang måtte speaker be om at folk samlet seg bedre, det var fortsatt kø ved inngangen.

For Ronny Deila ble det en ny god dag på jobben.

– Det gir alltid selvtillit å score mange mål. Og ikke stoppe selv om vi får god margin til pause, sa VIF-trener Ronny Deila.

For ikke undervurder et lag som har scoret fjorten mål på sine siste to kamper! (6-1 over Start, 8-0 over Årvoll). Og Ernest Agyiri, som ikke kom på scoringslista, ble kveldens assistkonge.

KAMPFAKTA

Årvoll – Vålerenga 0-8 (0-5)

Årvoll kunstgressbane: 2678 tilskuere.

Mål: 0-1 João Meira (31), 0-2 Simen Juklerød (34), 0-3 Juklerød (37), 0-4 Fitim Azemi (39), 0-5 Bård Finne (40), 0-6 Azemi (47), 0-7 Peter Godly Michael (52), 0-8 Christian Borchgrevink (83).

Dommer: Per Erik Haugen, Rælingen.

Lagene:

Årvoll (4-4-2): Stephen Ulrik Holmen-Jensen – Endre Olav Osnes (Ole Korshavn Sandnes fra 65.), Jens Olav Grønhaug, Tom Sadeh, Mikkel Fjellhammer Martinsen – Eirik Flesjå Olsen, James Henriksen Lindbæk (Kushtrim Kycyku fra 71.), Julian Stamsø Møller (Håkon Forr fra 87.), Ahmad Adil Abbas – Simen Stamsø Møller, Christian Krogh Holko.

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg (Kristoffer Klaesson fra 59.) – Christian Borchgrevink, Felipe Carvalho, João Meira (Peter Godly Michael fra 46.), Ivan Näsberg – Magnus Grødem, Felix Myhre, Ernest Agyiri – Simen Juklerød, Fitim Azemi, Bård Finne (Sam Adekugbe fra 69.).

Les også: Deila vil ha mer kynisme i Vålerenga