Vålerenga gjorde jobben mot MS

Manglerud Ishall (Dagsavisen), Manglerud Star - Vålerenga 3-8 (1-2, 2-3, 0-3): Før sesongens fjerde Oslo-oppgjør lå Vålerenga på andreplass på tabellen, ett poeng bak serieleder Stavanger Oilers som Vålerenga tar i mot på hjemmeis søndag. Oilers tok tidlig kommandoen i sin kamp mot Lillehammer, dermed måtte også Vålerenga ha full pott for å sikre seg muligheten til å overta tabelltoppen i morgen.

– Veldig viktig at vi fikk tre poeng her, slik at vi får en seriefinale mot Stavanger på søndag. I de to første periodene var det mye rør, men det viktige var at vi vant kampen til slutt, sier Rasmus Ahlholm, som ble kampens store spiller med hat-trick mot gamleklubben.

Det starta bra også for gjestene som tok ledelsen ved Filip Gunnarsson etter drøyt seks og et halvt minutt. Det bar likevel en ganske jevn start på kampen, der begge lag hadde sine perioder i løpet av de første 20 minuttene, og fem minutter før periodeslutt kjempet Per Kristian Persson til seg pucken og serverte Manglerud Stars poeng- og målkonge Sam Coatta som satte inn utligningen foran de 786 frammøtte på Manglerud, men halvannet minutt før slutt sørget Tobias Lindstrøm for at VIF gikk til første pause med ledelsen.

Finstads første

Med to nye VIF-mål signert Andreas Stene og Tobias Lindstrøm, i løpet av de første 6.30 av andre periode så det ut til at Vålerenga nok en gang skulle seile i fra MS, slik de har gjort i de to siste kampene mot naboen (6-0, 7-1), men nok en gang slo MS tilbake og reduserte to ganger på under to minutter ved Sam Coatta og Pontus Finstad. Sistnevnte scoret sitt aller første mål på A-laget til MS. Og det var en vakker scoring også, da han alene med Steffen Søberg var iskald og lurte VIFs sisteskanse med en fin dragning.

– Selvfølgelig er det alltid kult å score sitt første mål i Get-ligaen, det blir en bonus ved siden av matchen. Det har betydning for meg, men ikke så mye for laget når vi taper, sier 18-åringen til Dagsavisen.

– Men det var en fin scoring, der du drar ut Søberg på flott vis?

– Ja, det var moro det, og gøy at det kommer mot Vålerenga også, smiler Finstad.

Scoring på tampen igjen

MS var plutselig bare ett mål bak, men som i første periode skulle Vålerenga få det siste målet halvannet minutt før slutt, og kveldens første for Rasmus Ahlholm ble av den enkle sorten etter at Røymark ble stoppet av Kris Joyce, ble pucken liggende på foran et gapende MS-bur og Ahlholm satte inn sitt første for kvelden.

– Vi var ganske fornøyde med starten på andre periode. Vi har spilt gode kamper mot Manglerud hele sesongen, og klart å drepe matchene ganske tidlig. –et så det ut til at vi skulle i dag også, men vi begynner å slurve litt og i dag kom de tilbake, sier Ahlholm til Dagsavisen.

– Hvor viktig vart det da å få den siste før andre pause der?

– Det var kjempeviktig. Da kom vi to mål foran og vet at vi har litt å gå på. Man vet aldri hva som skjer i ishockey, plutselig hadde vi havnet i undertall, og de hadde fått 4-4, svarer svensken.

Mens Vålerengas svenske kunne glise, irriterte Manglerud-gutten Finstad seg over at MS slapp inn på tampen i begge de to første periodene.

– Det er jo en mye bedre følelse når du går av og har scoret det siste. Vi slipper inn det siste i begge de to første, og da tenker jeg at det kunne vi gjort bedre. Vi snakka om det etter perioden at de får litt enkle mål. Vi sa at vi måtte være ærlige å si at vi har hatt litt uflaks. Det var pucker som spratt litt hit og dit, og sjeldent vår vei, forteller Finstad.

Svakt back- og keeperspill

Og han har kanskje et poeng, for skuddstatistikken i andre periode viste 10-6 til MS, men endte 2-3. Det vil med andre ord si at Manglerud Stars keeper Kris Joyce hadde en redningsprosent på kun femti prosent.

Dermed var nok tålmodigheten ganske tynnslitt hos trener David Livingston inn i den tredje. Og da Rasmus Ahlholm enkelt klinket inn to kjappe på ett minutt i starten av tredje ble Joyce tatt av isen. Erstatteren Mikkel Wiik måtte også se et puck forsvinne inn bak seg like før halvspilt sisteperiode, signert backen Stefan Espeland.

Tynn MS-tropp

Det ble med andre ord et antiklimaks for hjemmepublikumet etter to elleville perioder.

– Det ble en litt spesiell hockeykamp. Det er et byderby, og det er de "kampa" som er kule og spille. Jeg følte vi kriga bra på i de to første (periodene) og så er det litt stang ut og ikke helt vår vei i 3. periode, sier Finstad.

MS har skader på flere sentrale spillere, og det kan nok tenkes at MS merket kjøret utover i kampen mot et av ligaens beste lag.

– Ja, vi har mange skada spillere som vi trenger for å bli bedre som lag, sier Finstad.

Det positive er at flere av MS sine unggutter får mye istid. Deriblant Finstad selv.

– Det er klart det er moro å spille i det hele tatt. Det er kult, men vi er avhengig av alle, foklarer han videre.

Fikk istid

Vålerenga på sin side fikk også i gang flere spillere utover i tredje periode. Både Petter Grønstad og Filip Lalande fikk flere minutter. Også Marcus Ekberg fikk halvannet minutt på isen i løpet av tredje periode.

– Det er en styrke vi har i laget. Vi har fire gode rekker som alle gjør det bra når de får istid, sier Ahlholm som nå står med seks mål og tre assist på fire kamper mot gamleklubben denne sesongen.

Han deler for øvrig nå både poeng- og toppscorertittelen med lagkamerat Tobias Lindstrøm i eliteserien. Begge med 22 mål og 18 assist (totalt 40 poeng).

Gleder seg

Vålerenga fikk dermed en rolig avslutning inn mot toppkampen mot Stavanger i morgen. Ahlholm gleder seg, og har god tro på at VIF kan ta tilbake tabelltoppen.

– Det blir kult, og på hjemmebane er det klart vi vil vinne og gå forbi dem, smiler han lurt.

Mens VIF tar i mot Stavanger klokka fem i morgen, drar MS til Asker for å møte Frisk Asker.

– Vi tar med oss to bra perioder her nå, og så gjelder det å holde i tre perioder der, slår Finstad fast.