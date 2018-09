Uvær stanser samtlige fotballkamper i Oslo

Oslo

Det opplyser NFF Oslo i en pressemelding. Beslutningen er tatt som følge av en anbefaling fra politiet.

Det er varslet ekstremvær i hovedstadsområdet og flere fylker på Østlandet fredag.

I alt er det 33 fotballkamper på ungdoms- og seniornivå som skulle vært spilt fredag kveld. I tillegg kommer oppgjør innen barnefotballen. Kampene vil bli berammet på nytt av NFF Oslo over helgen.

– Vi lytter til den myndigheten som politiet er. Det vil virke feil når politiet ber folk holde seg innendørs, mens vi ber folk gå ut å spille fotball, sier NFF Oslos daglig leder Tore Bråteng til NTB.

Fredagens eliteseriekamp mellom Stabæk og LSK Kvinner administreres av Norges Fotballforbund sentralt og er enn så lenge ikke avlyst.

Bråteng sier det muligens vil være lokale forskjeller i kretsen, og at enkelte vil mene at det går an å spille kamper enkelte steder.

– Men vi må håndtere alt likt og velger å utsette samtlige kamper. Sikkerheten går først, sier Bråteng.

