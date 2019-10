I likhet med Celine Helen Kirkeby-Garstad i Sentralt ungdomsråd i Oslo (SU), er han svært skuffet over byrådets budsjettforslag for 2020.

– Vi var spente og fulle av forventning, men dette er virkelig skuffende. Vi hadde forventet mer fra et rødgrønt byråd, fastslår Kirkeby-Garstad.

Det er særlig tre områder der de to ungdomslederne er sterkt kritisk; nemlig grunnfinansieringen til de videregående skolene (skolenes driftsbudsjett), fornyelse av utstyr på yrkesfag samt en tilstedeværende skolehelsetjeneste ved alle Oslos 29 videregående skoler.

Flere kutt: Oslo kutter i tilbud til Hiv-smittede

Kutt i elevtilbud

– Vi vet at ny modell for ressursfordeling er underveis, men de videregående skolene i Oslo er sterkt underfinansiert, noe blant annet Deloittes rapport fra april i fjor viste. I forkant av årets budsjettforslag ba vi om 80 millioner kroner i økt ramme til drift av de videregående skolene i byen. Byrådet la 4,2 millioner kroner på bordet, som de lover at skal vokse til 10 millioner kroner fra 2021.

– Byrådet selger dette inn som en satsing, men det er det ikke. Det er smuler, tordner Edvard Botterli Udnæs, leder i Elevorganisasjonen i Oslo (EO).

Han mener videreføringen av en dramatisk underfinansiering har store konsekvenser for elevene:

– Mange skoler greier ikke å gi et godt tilbud til eleven sine. Dette går spesielt ut over skoler med lave søkertall som ikke får fylt opp plassene sine. Konsekvensen kan være kutt i fagtilbud der språkfag med fordypning er ett eksempel. Gamle lærebøker fra 90-tallet er et annet, forklarer Udnæs.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Påvirker ansettelser

For inneværende år var det avsatt 11 millioner kroner til fornyelse av utstyr som elevene, særlig på yrkesfag, trenger for å få en fullgod praktisk undervisning. På neste års budsjett er dette redusert til under det halve, nærmere bestemt fem millioner kroner. Elevorganisasjonen ba om det tredobbelte.

– Faktisk har dette gått så langt at mange elever blir frarådet å ta yrkesfag samfunnet er i desperat manko på. Årsaken er at skolene sitter på så små ressurser til praktisk opplæring at det gjør det vanskelig å få videre ansettelse i bedrift, sier Udnæs til Dagsavisen.

Slasken: Dette er ikke noe budsjett, men et lerret

Møter lukket dør

Mest oppgitt er de to allikevel over det de mener er sviktende satsing på skolehelsetjenesten nok en gang:

– Byrådet sier de har styrket skolehelsetjenesten ved å bevilge 39 millioner kroner ekstra til bydelene. Dette er ikke øremerkede midler, men penger bydelene kan bruke til nær sagt hva som helst. Altfor mange elever i osloskolen møter en lukket dør når de oppsøker hjelp. Tross gjentatte løfter og vedtak både i Stortinget og i Oslo bystyre, merker elevene i Oslo liten forskjell. Årsaken er utdaterte bemanningsnormer og store forskjeller i bydelenes prioriteringer, sier Celine Helen Kirkeby-Garstad i SUR, som er et høringsorgan for byrådet i saker som angår ungdom og har ansvaret for å følge opp sakene som vedtas på Ungdommens Bystyremøte i Oslo.

Elevorganisasjonen har foreslått å opprette en oslostandard for skolehelsetjenesten der alle skoler minimum skal ha minst én helsesykepleier i full stilling, i tillegg til en ekstra helsesykepleier per 500 elev ved større skoler. De vil også at tjenesten sentraliseres til Utdanningsetaten i stedet for å ligge under bydelenes helsestasjoner.

Etterlyser likestilling

De to ungdomslederne retter også knallhard kritikk mot det de hevder er diskriminering av egne organisasjoner sammenlignet med hva som bevillges av penger til de respektive «voksenorganene»; kommunalt foreldreutvalg (KFU) og eldrerådet i Oslo:

– Når Sentralt Ungdomsråd har betalt for egen sekretærordning, noe Eldrerådet får finansiert av kommunen utenom budsjettet sitt, sitter de igjen med en halv million kroner mer enn SUR i driftstøtte, sier SUR-leder Celine Helen Kirkeby-Garstad.

Forskjellen i støtte til Elevorganisasjonen i Oslo og kommunalt foreldreutvalg er på 260.000 kroner, ifølge Elevorganisasjonen, noe Udnæs mener er beklagelig:

–Vi har et like høyt aktivitetsnivå og er en like relevant aktør som KFU. Derfor gir det ikke mening at de skal få såpass mye mer penger enn oss. I tillegg drifter vi Operasjon Dagsverk, som byrådet heller ikke vil gi driftsstøtte til, selv om vi har uttrykt dette behovet lenge, sier Edvard Botterli Udnæs til Dagsavisen.

Les også: Anklager Raymond Johansen for Frp-politikk

Antallet doblet

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), svarer slik på kritikken:

– Når det gjelder skolehelsetjenesten, har vi vært opptatt av å innfri bemanningsnormen, og det klarer vi nå for aller første gang. Faktum er at vi har doblet antallet helsesykepleiere i skolehelsetjenesten siden vi overtok i 2015. Og fordi barnetrinnet lå lengst unna normen, valgte vi å prioritere en økning her, forklarer Thorkildsen, i en epost til Dagsavisen.

Angående ressurssituasjonen i videregående skole sier hun:

– Jeg er utrolig glad for at vi nå har lagt fram et forslag til endret finansieringsordning, samtidig som vi foreslår å øke budsjettet med 10 millioner i helårsvirkning. Det vil gi mange skoler et sårt tiltrengt løft. Utstyrsparken har vi også økt midlene til, men jeg skjønner ønsket og behovet for mer, fastslår byråden og legger til:

– Jeg merker meg kritikken knyttet til tilskudd til organisasjonene. Dette er noe vi vil se på og vi vil invitere Elevorganisasjonen til en gjennomgang av deres driftstilskudd og hva som er reelle behov, forsikrer byråd Inga Marte Thorkildsen.

Les også: Arbeidstilsynet åpner tilsyn med Oslo kommune