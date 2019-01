Mandag må de møte i Oslo tingrett. Alle de tre mennene, som er i begynnelsen av 20-årene, er tiltalt for to tilfeller av utpressing eller medvirkning til dette.

Den ene hendelsen skjedde i Oslo sentrum i september i fjor. Ifølge tiltalen truet de en mann med at de skulle hevde overfor jobben og familien hans – og på Facebook – at han var pedofil og skulle møte en jente som var under 16 år.

Alternativt til dette, eller i tillegg til dette, mener påtalemyndigheten at mennene truet med vold, dersom mannen ikke betalte en større sum med penger.

Ved en annen anledning mener politiet at de tre mennene truet med å publisere bilder av en mann på Facebook og/eller at de truet med å bruke vold mot ham dersom han ikke betalte dem en større sum penger.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter mandag.

