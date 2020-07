– Vi er ikke noe glad i praksisen hvor arrangører sparer penger på å ikke betale, selv om vi har forståelse for at mange sliter. DJ-er er også profesjonelle aktører som skal ha betalt for å gjøre en jobb, sier daglig Marius Øvrebø-Engemoen i GramArt, som er interesseorganisasjon for artister, til Klassekampen.

Også kunstnerorganisasjonen Creo reagerer på at utesteder har DJ-er og artister på scenen uten å betale dem noe. Hun mener det er et økende problem at artister ikke får betalt.

– Creos utgangspunkt er at alle musikere skal honoreres for jobben de utfører, på lik linje med andre yrkesgrupper. Før og etter korona, skriver kommunikasjonsansvarlig Linda Karoline Ringstad.

Konsertstedet Blå i Oslo er blant dem som har hatt artister til å spille uten å betale til dem. Daglig leder Nils Brynildsen Sandegren sier de ikke har råd til å betale dem.

– Vi har ikke bedt noen om å spille gratis, men noen artister har redusert hyra eller sagt fra seg hyra for å holde sjappa i live. Det setter vi umåtelig pris på. På lang sikt blir det vanskelig å være artist hvis alle stedene går nedenom, sier han til Klassekampen.

