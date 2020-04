Det har vært en lang og hard kamp for å sikre at de vel 275.000 barna som går i norske barnehager omgis av tilstrekkelig mange voksne, i tillegg til at personalet skal ha pedagogisk utdanning. Til tross for at Stortinget i 2018 både vedtok en skjerping av pedagognormen, og en ny bemanningsnorm som barnehagene skulle innfri innen august i fjor, gjør koronaviruset at kravene må lempes på.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, ser at det blir vanskelig å oppfylle kravene når barnehager og skoler i Oslo og resten av landet gradvis gjenåpnes i perioden 20.-27. april. Oslo kommune venter nå på nasjonale føringer for hvordan smittevernet skal ivaretas i barnehagene. Og Dagsavisen får bekreftet av Kunnskapsdepartementet at disse skal være klare allerede onsdag.

– Vi ser at situasjonen kan tvinge fram flere unntak fra pedagog- og bemanningsnormen enn det som ville vært akseptabelt under vanlige omstendigheter, sier Skjefstad Andersen til Dagsavisen.

Truer kvaliteten

Ifølge gjeldende regler skal det være minimum en voksen per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. I tillegg krever den skjerpede pedagognormen at det skal være minst en pedagogisk leder per sju barn i alderen 0-3 år, og 14 barn over tre år.

Utdanningsdirektoratets tall for 2019 viser at ni av ti barnehager oppfyller bemanningsnormen. Kun seks av ti barnehager oppfyller pedagognormen uten dispensasjon.

Allerede før koronakrisen manglet det 3.100 pedagogiske årsverk i norske barnehager. Nå kan karantene, smittevernhensyn, ansvar for egne barn, sårbare grupper og andre forhold gjøre at enda færre kvalifiserte barnehageansatte enn ellers kan stille på jobb.

Ifølge Utdanningsforbundet vil dette få konsekvenser for tilbudet.

– Vil se forskjeller

– Det skole- og barnehagetilbudet som vil gis framover vil ikke være et ordinært tilbud. Pedagoger og lærere kan selv være syke eller ikke ha mulighet til å gå på jobb i barnehagen av andre grunner. Når de nye retningslinjene for smittevern kommer fra sentralt hold, forventer jeg at dette er problemstillinger det tas høyde for. Det vil blant annet dreie seg om hvilket ambisjonsnivå man skal ha i forhold til det tilbudet som gis, sier Skjefstad Andersen, og legger til:

– Noen skoler og barnehager kan ha alle på plass, andre ikke, sier hun.

Smittetall for Oslo viser at noen bydeler er hardere rammet enn andre, samtidig som det er det store forskjeller i størrelsen på Oslobarnehagene. Dette mener Aina Skjefstad Andersen kan gi ulik praksis mellom bydeler og mellom barnehagene:

– Det er smittevernet som må være førende, og kanskje vil dette gjøre det riktig å ha en noe ulik praksis fra bydel til bydel eller mellom enkeltskoler og barnehager, sier hun.

– Selv om regjeringen har sagt at barnehagene gradvis skal åpnes fra den 20. april, skoler en uke senere, forventer jeg at Oslo kommune ber om mer tid om nødvendig. Trygghet og forutsigbarhet både for dem som skal bruke og jobbe i skoler og barnehager er avgjørende, mener Skjefstad Andersen.

Uaktuelt å utsette gjenåpning

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), er imidlertid krystallklar på at det ikke er aktuelt å be regjeringen om en forlenget frist før man starter gradvis gjenåpning:

– Skolene, bydelene og barnehagene i Oslo jobber nå for fullt med å forberede gjenåpning. Alle barnehager vil etter planen åpne i perioden 20. til 27. april, mens skolene og AKS vil følge etter den 27. april.

– Vi vil bruke dagene fremover til å forberede en åpning, og til å avklare alle spørsmål som naturligvis nå kommer fra både ansatte, foresatte, barnehagebarn og elever, forsikrer byråd Inga Marte Thorkildsen overfor Dagsavisen.

Hun forteller at alle foreldre vil få direkte informasjon om når deres barnehage åpner. Foresatte og elever i skolen vil på sin side få nærmere beskjed om hvordan deres skole og AKS-tilbud blir organisert fra 27.april.

– Forventer klare føringer

– Vi avventer nå den nasjonale smitteveilederen som myndighetene har lovet denne uken. Den forventer jeg vil gi oss klare føringer, slik at vi kan gi råd til barnehagene og skolene om hvordan de kan organisere driften i tråd med smittefaglige og pedagogiske anbefalinger, understreker Thorkildsen.

Hun mener det er viktig at tilbudet til landets barn og unge gradvis går tilbake mot en mer normal situasjon:

– Nå trenger vi alle at vi langsomt åpner samfunnet igjen, og spesielt barna trenger å komme tilbake til en mer normal hverdag med venner, lek og læring. Skal vi klare det vil det krever ekstra årvåkenhet og gode vurderinger. Det er et stort ansvar som vi tar på største alvor.