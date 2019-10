Videoopptak viser at demonstranter sent lørdag ettermiddag tok seg inn i en butikk på Karl Johan i Oslo, melder VG.

Hendelsen skjedde ved 17.20-tiden etter et masseslagsmål tidligere på dagen i forbindelse med demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade.

Klokka 16.15 lørdag ettermiddag opplyste politiet at de har kontroll på stedet.

– Vi har kontroll, men det er fortsatt ampert og rundt 750 demonstrerende på stedet. Vi er der med tilstrekkelig med mannskaper. Vi er klar over at det kan skje flere nye hendelser i forbindelse med at demonstrasjonene avvikles, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Ifølge operasjonslederen har politiet brukt helt vanlige politimetoder for å få kontroll på stedet, og ikke pepperspray.

(NTB)