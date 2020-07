I dagens lørdagsportrett i Dagsavisen forteller kunstner Unni Askeland om hvordan hun opplevde debatten som raste rundt henne i 2008, da det ble klart at Nasjonalmuseets daværende direktør Allis Helleland hadde kjøpt inn «Casablanca»-bildene hennes uten å konferere med museets innkjøpskomité.

Journalist og kunstkritiker Lars Elton husker godt stormen som fulgte.

– Jeg synes Unni er en høyst oppegående og habil kunstner. Verkene hennes setter kanskje ikke akkurat verden på hodet, men hun holder alltid høy kvalitet i det hun gjør. Hun bruker seg selv og tør å vise sin sårbarhet. Hadde jeg fått anmelde utstillingen hennes i 2008, hadde jeg gitt den ganske god kritikk, sier Lars Elton.

Omstridt direktør

Allis Helleland var allerede omstridt. Hun stod midt i en vanskelig lokaliseringsstrid og hadde i tillegg fått kritikk fra fagmiljøene for at hun ikke kjøpte inn nok samtidskunst. Da det ble kjent at hun hadde svidd av 650.000 kroner på Askelands bilder, ble hun forlangt sparket fra stillingen.

Askelands bilder ble slaktet og kunstneren ble uthengt som en talentløs sjarlatan.

– Var årsaken at Helleland allerede var omstridt eller mente folk oppriktig at bildene ikke holdt mål?

– Jeg tenker det var en kombinasjon, men at Allis Helleland nok var en vesentlig del av problemet. Under hennes tid var det bråk rundt innkjøpskomiteens sammensetning. Så det var nok delvis dette sinnet som fikk utløp da det ble klart at Helleland hadde brukt såpass mye penger på ett kunstkjøp uten å konferere med komiteen.

For pop

Men det er ikke til å komme utenom at skandalen eskalerte og Unni Askeland selv ble kritisert i så rå ordelag at hun nærmest ble fratatt all ære som kunstner. Nå kan hun smile av det, men i dagens portrettintervju i Dagsavisen forteller hun at da debatten raste som verst følte hun seg så jaget og utstøtt at hun måtte gå i skjul.

– Det ble etter hvert en råtten debatt, og det er ikke til å komme fra at det også kan ha ligget en grad av misunnelse bak kritikken, sier Lars Elton.

– Unnis kunst ble ikke sett som fullverdig fordi hun leflet litt for mye med kjendiseri og holdt en høy profil i media. I tillegg laget hun en type kunst – popkunst – som ikke var riktig i forhold til den rådende tidsånden. Dette var ikke veien å gå om man ville bli respektert i norsk kunstmiljø, sier Lars Elton.

Ikke vist

Samtlige av bildene fra Unni Askelands Casablanca-utstilling ble solgt. Og Lars Elton holder fast ved at Askelands kunst holder høy kvalitet, og at den hadde fortjent en bedre mottakelse enn den fikk i 2008. Hittil har ikke Nasjonalmuseet vist bildene, og Askeland selv sier spøkefullt i dagens lørdagsportrett at hun tror de må ha gjemt dem så godt at de ikke finner dem igjen.

– Hun sier også at ingen av bildene har havnet på annenhåndsmarkedet, hva sier det om kunsten?

– Det kan bety flere ting. Enten liker de som har kjøpt bildene dem så godt at de ikke ønsker å kvitte seg med dem. Eller så har de fått så stor samleverdi at man vil beholde dem av den grunn. Historien rundt innkjøpet gir dem jo en spesiell plass i nyere, norsk kunsthistorie. Uansett så skal det bli veldig spennende å se om Nasjonalmuseet tar noen av dem med i samlingspresentasjonen når museet åpner neste år, sier Lars Elton.



