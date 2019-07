Unge vet lite om arbeidslivet

Fabian Kemi (16) og Leah Sol Stødle (15) har begge sine første sommerjobber på Tusenfryd i år, Kemi på Rockburger og Stødle på Western Foto, der gjestene kan kjøpe bilder av seg selv fra attraksjonen.

– Jeg søkte her fordi jeg ønsker å jobbe med mennesker, og i tillegg har jeg hørt at det er lett å få seg jobb her når man er under 18 år, forteller Kemi.

Både Kemi og Stødle føler at de har fått mye ut av jobben til nå, og er glade for at de fikk sommerjobb her.

– Jeg føler at jeg blir tøffere til å snakke med mennesker og til å ta initiativ, og i tillegg har jeg fått gode venner, sier Stødle.

Lærer for lite i skolen

Stødle forteller at selv om de har lært litt om arbeidsliv på skolen, synes hun det er for lite.

– Det er bare små ting man lærer, også er det mye man tar med seg hjemmefra, så klart. Men det meste har jeg lært meg ved å begynne her på Tusenfryd, sier Stødle.

Begge tjener rundt 100 kroner i timen.

– Hva synes dere om lønna da?

– Altså, jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd med bare å tjene egne penger, sier Stødle.

– I forhold til andre jobber så er det jo lite. Men det er en start, og jo lenger du jobber her, jo høyere lønn kan man opparbeide seg, sier Stødle.

Kemi er enig i at man må begynne et sted, og synes at man får mye igjen for jobben.

– Vi får gratisbilletter til parken og skal på tur til Liseberg og sånt, så det gjør opp for lønna, sier Kemi.

De er enige i at det sosiale er det beste med jobben, og begge ønsker å søke seg tilbake neste år også.

Minstelønn?

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund som organiserer ansatte i fornøyelsesparkene, og i Fritids- og opplevelsesavtalen har de fastsatt en grunnlønn på 137,5 kr i timen.

Ungdomssekretær Karina Veum forteller at det er vanlig at lønna er mindre enn det når arbeidstakeren er under 18 år.

– Hvorvidt det er problematisk kommer an på om arbeidsgiveren prøver å utnytte systemet, men jeg har ikke hørt om noen graverende saker når det gjelder lønn, forteller Veum.

For 16-åringene ligger startlønnen i fornøyelsesparkene på rundt 100 kroner i timen, hvor Tusenfryd, Hunderfossen familiepark, Kristiansand dyrepark og Bø Sommarland alle har en startlønn på mellom 95 og 104 kroner for ansatte under atten år. For dem som har fylt 18 år tilbyr alle de nevnte fornøyelsesparkene nært tariff.

Dersom de skulle fått opp lønna, mener Veum at det viktigste vil være å få de unge til å organisere seg.

– Vi har en tariffavtale til dem, men for at vi skal få forhandlet fram en god avtale er vi avhengige av medlemmer som forteller hvordan de ønsker å ha det, sier Veum.

– Jeg vil ikke utelukke at det hadde vært en idé å ha minstelønn i et yrke som er såpass sårbart når det gjelder unge lønnstakere, sier Veum.

Lite kunnskap

Karina Veum forteller at hovedproblemet hun møter under de årlige sommerpatruljene i fornøyelsesparkene, er at ungdom i sommerjobber vet lite om hva slags rettigheter de har.

– De er under 18 år og det er deres første møte med arbeidslivet, sier Veum.

Hun merker godt at ungdom ikke har lært noe om hva de har krav på og hva slags plikter de har på skolen.

– Det er veldig problematisk. Når vi er ute og snakker med dem er det vanskelig å forklare at de kan miste rettigheter de ikke visste at de hadde i utgangspunktet, sier Veum.

– Da blir man litt avhengig av at man har foreldre som er opptatt av rettighetene i arbeidslivet, eller har fortalt om det hjemme.

Veum tror de fleste fornøyelsesparkene er sitt ansvar bevisst og har kontraktene i orden. Men på grunn av at mange fornøyelsesparker har høy utskiftning og mange ansatte, kan det gjøre at det er vanskelig å ha nok ressurser til å lære ungdommen om sine rettigheter og plikter.

– Men jeg vet at for eksempel Tusenfryd lar sommerpatruljen få komme og snakke med ungdommen før sesongen begynner, så det er veldig bra, sier Veum.

I hundre på Tusenfryd

De store norske fornøyelsesparkene er arbeidsplass for mange ungdommer i sommersesongen. Denne sesongen har Tusenfryd 360 ansatte under 18 år i tillegg til Fabian Kemi og Leah Sol Stødle.

Driftsleder Erik Abelsen forteller at de som er under 18 år kan jobbe med billettsalg, i spillboder, kiosker, butikker, foto-steder, jobbe med mat og drikke, renhold og parkeringslogistikk, samt å jobbe som operatør på de minste attraksjonene i parken.

Nye ansatte som er 16 år har en startlønn på 100 kroner per time, og nyansatte på 18 år får en startlønn på 135 kroner i timen.

400 på Hunderfossen

Hunderfossen familiepark har ansatt litt over 400 sommervikarer, hvor ca. 180 av dem er nye denne sesongen.

De har satt en aldersgrense hvor man kan søke jobb det året man fyller 15 år. Ifølge Hege Hammerdal, ansvarlig for de sommeransatte, søker de fleste jobb når de er mellom 15 og 20 år.

Hun opplever at det ikke er mange andre som kan tilby denne aldersgruppen jobb.

– Jeg tror ungdommen som bor rundt Lillehammer er veldig heldige, for vi har også Lilleputthammer. Men det er alltids noen som ikke får jobb, sånn er det, sier Hammerdal.

De ansatte på 15 år jobber i kiosker, er ryddepatrulje, er maskot og rydder i servering med enkle oppgaver.

For 15-åringer er startlønna på 95 kroner i timen, og for de på 18 år er startlønna på 130 kroner i timen.

– Vi er ikke lønnsledende, men vi er opptatt av å være en fin første arbeidsplass for ungdommene, sier Hammerdal.

Hun kan fortelle at de nå har fått tariff for dem som jobber med servering, som gjør at startlønna for de yngste der er på 105,33 kroner i timen.

– Vi var redde for at det gjorde at alle ville jobbe med mat, men det er ikke sånn. Noen synes det er gøy å jobbe med attraksjoner, sier Hammerdal.

En sesong i Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand har mellom 1000 og 1100 sesongarbeidere, hvor omtrent halvparten av disse er under 18 år.

HR-ansvarlig Sofie Ringen kan fortelle at har en aldersgrense på 16 år, og at de har gode erfaringer med at de ansatte er ivrige og pliktoppfyllende.

Startlønna for 16-åringer er på 104 kroner i timen, og for de på 18 år er startlønna 137 kroner i timen. Ringen kan også fortelle at de har kompetansetillegg for de stillingene som krever spesiell kompetanse.

Bø Sommarland

Ifølge Bø Sommarland sine nettsider kan man søke jobb det året man fyller 16 år. De har egen startlønn for hvert alderstrinn, der 15-åringer begynner med 91 kroner i timen, 16-åringer med 97 kroner i timen og 17-åringer med 106 kroner i timen. 18-åringer starter med 130 kroner i timen.