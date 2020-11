Ungdomsskolene i Oslo kan bli røde om kort tid

Foreldre i Oslo fikk mandag beskjed om at ungdomsskolene i hovedstaden kan gå til rødt smittevernnivå fra tirsdag, skriver Utdanningsnytt. På én skole sendes elevene tidligere hjem for at skolen skal få forberedt seg.

Ifølge nettstedet vil elevene få ny timeplan dersom det går til rødt smittevernnivå.

Rødt nivå innebærer blant annet at barna må deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom dem skal unngås. Man skal også forsøke å ha en meters avstand mellom elever og ansatte.

Oslo kommune har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) klokken 15 mandag.

NTB har mandag vært i kontakt med foreldre med barn ved flere ulike ungdomsskoler i Oslo. Disse har foreløpig ikke fått melding om at det skal innføres rødt nivå, men én ungdomsskole har sendt melding til foreldrene om at de forventer at skolene skal organiseres ut ifra rødt nivå innen kort tid.

Foreldrene har derfor fått beskjed om at elevene mandag må slutte tidligere for at skolen skal få tid til å forberede seg på rødt nivå.

VG skriver at de får opplyst fra flere ulike hold at byrådet har vurdert om det skal innføres rødt nivå i ungdomsskolen. Helsebyråd Robert Steens pressekontakt Cecilie Dahl viser til pressekonferansen for endelig svar på om det vil innføres rødt nivå på ungdomsskolene.

